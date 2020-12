김해시, 올해 역대 최고 투자유치 … 1조3844억원 규모 협약

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 김해시가 올해 역대 최고 투자유치 성과를 거두며 지역경제 살리기와 일자리 창출에 크게 기여했다.

시는 9일 휴롬 등 4개 기업과 617억원 규모 투자협약을 체결하는 등 올 한 해 22개사와 1조3844억원 규모 협약을 체결했다. 신규 고용 규모는 4073명이다.

이는 지난해 10개사 투자액 818억원, 신규 고용 196명에 비해 투자 규모 면에서 17배, 고용 면에서는 21배가량 많은 수치이다.

더욱이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹으로 기업들이 어려움을 겪는 가운데 얻어낸 성과여서 의미를 더한다.

이날 투자협약 체결 기업은 관내 일반산업단지에 입주 예정인 ㈜휴롬, ㈜대신S&C, ㈜삼인MTS, ㈜지에이치 랩이다.

이들 기업은 산업통상자원부 고시 등에서 정한 요건에 따라 지원 범위 내에서 지방투자촉진보조금을 지원받을 수 있고 산업단지에 입주할 경우 조세 감면도 받게 된다.

시는 이번 협약을 포함해 올해 NHN, 경희의료원 중앙병원, 국내복귀기업 등 대규모 투자협약을 성사시켜 지역경제 활성화와 일자리 창출에 기대를 모으고 있다.

허성곤 시장은 “코로나19가 장기화하고 지역 경기 침체 상황에도 시에 투자를 결정해 준 기업에 감사드린다”며 “경제중심도시로 성장할 수 있도록 투자기업에 대한 인센티브 발굴과 적극적인 행정 지원을 계속해나가겠다”고 밝혔다.

