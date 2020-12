양준혁·박현선, 결혼 또 연기 "결혼이란 거, 참 힘들다"

[아시아경제 김봉주 기자] 전 프로야구 선수 양준혁과 박현선의 결혼식이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 또 연기됐다.

양준혁은 9일 자신의 인스타그램에 "26일(토) 예정되어 있었던 양준혁, 박하선의 결혼식이 코로나19 심각 단계로 하객 여러분의 건강과 확산 방지를 위해 부득이 결혼식을 연기하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "결혼이란 게 참 힘든 거군요. 반백 년 만에 늦장가라는 걸 가려는데 하늘도 시샘을 합니다. 코로나19! 야구방망이로 저 담장 밖으로 날려버리고 싶네요"라고 말했다.

그러면서 "어렵고 힘든만큼 더 열심히 오손도손 잘 살겠습니다"라고 덧붙였다.

양준혁은 당초 12월5일 서울 고척돔 야구장에서 결혼식을 올릴 예정이었으나 코로나19 여파로 26일로 연기한 바 있다. 하지만 감염 확산세로 또 다시 결혼식을 미루게 됐다.

한편 양준혁과 박현선 씨는 선수와 팬으로 만나 연인으로 발전해 1년 열애 끝에 부부의 연을 맺게 됐다.

앞서 양준혁은 "한 여자를 연인으로 맞아들이기까지 반백 년의 세월을 기다려 왔다. 늦게 가는 만큼 행복하게 잘 살겠다"라며 결혼 소감을 전했다. 또 박현선은 "혼자가 아닌 둘이 함께 행복한 삶을 채워 나갈 수 있어서 매우 설레고 기대되며, 그 모든 것을 오빠와 함께하기에 더욱더 아름다운 미래가 그려진다"고 말했다.

양준혁, 박현선 커플은 내년 1월 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2' 합류를 알리기도 했다. 방송에서 두 사람의 결혼 준비 과정과 신혼 생활을 볼 수 있을 것으로 예상된다.

