"文 정권 귀태" 배현진, 여당 반발에 "약 닿으면 아프기 마련"

"文 정권, 탄생하지 말았어야 했다" 배현진 귀태 발언 논란

與, 배현진에 의원직 사퇴 요구

[아시아경제 허미담 기자] 문재인 정부를 '귀태(鬼胎·태어나지 말았어야 할 사람)'로 표현해 여당의 비판을 받은 배현진 국민의힘 원내대변인이 9일 "문 정권은 이제라도 국민을 보고 정도(正道)로 돌아오라. 더 썩으면 잘려나갈 길밖에 없다"고 재차 비판했다.

배 원내대변인은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "깊이 곪고 썩은 부분일수록 약이 닿으면 불이 붙은 듯 화닥화닥 아프기 마련이다. 많이 아픈가 보다"라며 이같이 말했다.

그는 "무참하게 민생 법치 대한민국 근간의 온 군데를 파괴 중인 이 정권이 국민의 노기 어린 외침과 절박한 호소에 완전히 무감해진 줄 알았다"면서 "그나마라도 느끼니 다행"이라고 했다.

앞서 배 원내대변인은 전날 이명박·박근혜 두 전직 대통령의 과오에 대해 대국민 사과를 하겠다는 김종인 비상대책위원장을 저격하면서 "김 위원장이 착각하고 계시다. 지금 이 순간 국민 삶을 피폐하게 하는 것은 민주주의를 가장한 귀태, 바로 문재인 정권이다"라고 주장했다.

이어 "국민을 현혹해 제 배만 불리는 이 혁명세력은 정권으로 탄생하지 말았어야 했다"면서 "김 위원장이 눈물을 뿌리며 가장 먼저 사과해주셔야 할 일은 잘못된 역사를 여는데 봉역하셨다는 것, 바로 그것이다"고 지적했다.

이를 두고 더불어민주당은 거세게 반발했다. 신영대 민주당 대변인은 논평을 통해 "배 원내대변인은 즉각 국회의원직에서 사퇴하고, 촛불혁명의 주역인 국민께 사과하라"고 목소리를 높였다.

그는 "배 원내대변인의 발언은 국회의원의 개인 자질을 의심하게 할 뿐만 아니라 국회의원이 했다고는 볼 수 없을 정도의 폭언이고 망언"이라고 일갈했다.

최인호 민주당 수석대변인도 자신의 페이스북을 통해 "남의 당 사정에 가급적 말을 삼가려 하지만 당 대변인의 언행이 국민 입장에서 매우 불쾌하다"고 비판했다.

배 원내대변인이 사용한 '귀태'는 2012년 국내에 번역 출간된 '기시 노부스케와 박정희'에 등장하는 표현이다.

2013년 당시 민주당 원내대변인이었던 홍익표 의원은 이 책을 인용해 박근혜 당시 대통령을 '귀태의 후손'에 비유해 논란이 된 바 있다.

당시 집권당인 새누리당은 "국회의원의 자질을 의심하게 할 정도의 폭언"이라며 강하게 반발했고, 홍 의원은 결국 원내대변인직을 내려놓았다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr