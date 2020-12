노조법·특고 고용보험법·탄력근로제법 등 10건 국회 본회의 통과

[아시아경제 김보경 기자] 9일 열린 국회 본회의에서 고용노동부 소관 법률안 10건이 무더기로 통과됐다.

국제노동기구(ILO) 핵심협약 비준을 위한 노동관계법 3건을 비롯해 탄력근로제 단위기간을 확대한 근로기준법, 특수형태근로종사자(특고) 고용보험 적용을 위한 고용보험법 개정안 등이 처리됐다.

고용부는 이날 보도자료를 내고 고용부 소관 10개 법률안이 본회의에서 의결됐다고 밝혔다.

먼저 ILO 핵심협약 비준을 위한 노동조합법(노동조합 및 노동관계법) 개정안은 해고자·실업자의 노조 가입을 허용하는 내용이 담겼다.

다만 기업별 노조의 임원·대의원 자격은 해당 사업장에 종사하는 조합원 중에서 선출하도록 했다. 임원·대의원은 노조활동을 주도하고 노조의 의사결정에 핵심적 역할을 한다.

종사자가 아닌 조합원은 사용자의 효율적 사업 운영에 지장을 주지 않는 범위에서 노조 활동을 할 수 있도록 규정했다.

노조 전임자 급여 지급금지 규정은 삭제했다. 사용자로부터 급여를 지급 받으며 노동조합 업무에 종사하는 자(근로시간면제자)는 근로시간 면제 한도 내에서만 급여 지급이 가능하도록 했다.

단체협약 유효기간 상한은 2년에서 3년으로 연장했다. 노사는 3년의 기간 내에서 단체협약 유효기간을 설정할 수 있다.

공무원노조법(공무원의 노동조합 설립 및 운영법) 개정안에는 퇴직 공무원도 노조 가입을 허용하는 내용이 담겼다. 가입범위에서 '6급 이하 공무원'만 노조를 가입하도록 제한한 규정도 삭제했다. 또한 소방공무원과 조교를 포함한 교육공무원의 노조 가입이 가능해졌다.

교원노조법(교원의 노동조합 설립 및 운영법) 개정안에는 퇴직 교원도 노조에 가입할 수 있도록 하는 규정을 신설했다.

ILO 핵심협약 비준을 위한 노동관계 3법은 공포 6개월 후 시행된다.

업무량에 따라 근무시간을 조절할 수 있는 탄력근로제도 개편된다. 탄력근로제 단위기간을 현행 최대 3개월에서 6개월로 확대된다.

근로일 간 11시간 연속휴식제와 임금보전방안 신고 의무 등을 함께 규정해 근로자의 건강권 침해와 임금손실 방지를 위한 장치를 마련했다. 법안은 공포 3개월 후 시행된다.

고용부 관계자는 "탄력근로제는 주 52시간제 시행 이후 산업현장의 수요와 보완 요구가 가장 높았던 제도"라며 "노사정 합의를 반영한 입법으로 산업현장의 애로를 해소하고, 근로자의 근로조건도 보호할 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.

신상품 또는 신기술 연구개발 업무의 경우 선택적 근로시간제 정산기간을 현행 1개월에서 최대 3개월로 확대했다.

단, 근로일 간 11시간 연속휴식제를 의무화하고 임금손실 방지를 위해 정산기간 매 1개월마다 1주 평균 40시간을 초과하는 경우 가산임금을 지급토록 했다.

선택적 근로시간제는 근로자가 출퇴근 시각 및 1일의 근로시간을 자율적으로 결정할 수 있는 제도다. 고용부 관계자는 "업무 몰입도에 따라 집중 근무가 불가피한 측면이 있고 근로자의 자율적 시간선택권이 중요한 연구개발 업무에 적합한 제도"라고 설명했다.

특고를 고용보험에 당연가입시키는 고용보험법·고용산재보험료징수법 개정안도 이날 처리됐다. 내년 7월 1일 시행 예정이다.

특고의 고용보험료는 종사자와 사업주가 공동으로 부담하도록 했다. 사업주가 특고 부담분까지 원천공제해 납부하게 된다.

구체적인 적용 직종은 보호 필요성, 관리 가능성, 사회적 영향력 등을 고려해 대통령령에서 규정할 예정이다.

실업급여는 이직일 전 24개월 중 12개월 이상 고용보험에 가입하고, 비자발적으로 이직한 경우 피보험기간·연령에 따라 120~270일간 수급할 수 있다. 일정수준 이상의 소득감소가 지속돼 이직한 경우에도 실업급여를 받을 수 있다.

'산재보험 사각지대'에 놓여있던 특고를 보호하기 위한 산업재해보상보험법·고용산재보험료징수법 개정안도 내년 7월 1일부터 시행된다.

그동안 택배기사 등 14개 직종의 특고는 산재보험 적용대상이지만 80% 가까이 적용제외를 신청해 대부분 산재 보상을 받지 못했다. 사업주 요구, 권유로 적용제외를 신청하는 등 오남용이 많았다.

이번 개정안에는 질병·육아휴직 등 법에서 정한 사유로 실제 일하지 않는 사실이 확인되는 경우에만 적용제외 신청이 가능토록 했다.

그 밖에 ▲학습근로자의 차별처우 시정을 노동위원회에 신청할 수 있도록 하는 노동위원회법 ▲공공기관 등에 대한 업무의 위탁근거를 신설한 청년고용촉진 특별법 ▲사업 범위에 글로벌 인재 양성 및 국가직무능력표준 사업을 추가한 한국산업인력공단법 개정안이 의결됐다.

