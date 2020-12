경남도 '빨리 찾아내고 빨리 차단하는 방역'

의료진과 코로나 3차 대유행 대응 논의해

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도가 9일 오후 도내 의료전문가와 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 생활 방역 민간전문가 영상회의'를 개최했다.

이날 회의에는 김경수 경남도지사와 김선주 경남도감염병관리지원단장, 마상혁 경남의사회 감염병대책위원장외 교수 등 도내 감염병 전문 의료진이 참석했다.

영상회의에서는 경남과 부산, 울산의 코로나19 확진자 발생과 병상 현황을 공유하고 그에 따른 중증환자 병상 확충, 생활 치료센터 운영, 호흡기전담클리닉 설치, 선별진료소 정보공유체계 구축 등을 논의했다.

도는 현재 코로나19 3차 대유행을 직면하면서 '빨리 찾아내고 빨리 차단하는' 방역을 언급하며 보건당국과 병원 간의 긴밀한 비상연락체계 구축과 환자 발생 동향 등을 공유하고 도민들이 빠른 검사를 받을 수 있도록 대응을 당부했다.

이어 코로나19 장기화를 비롯해 겨울철 호흡기감염 동시 유행을 대비해 안전한 의료체계 확립을 목적으로 추진하는 호흡기 전담 클리닉 지원·설치 확대 등에 대한 의견을 나눴다.

김 지사는 "이번 3차 대유행은 1, 2차 때와 다르다"며 "영국에서 백신 접종이 시작되는 등 치료제와 백신 상용화가 가시화되는 상황에서 이번 겨울이 코로나19 방역의 최대 고비로 보인다"고 전했다.

한편 도는 8일 도내 전역에 사회적 거리 두기 단계를 2단계로 격상하는 조처를 하면서 코로나19의 확산세가 줄어들기를 기대하고 있다.

