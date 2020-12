서해안고속도로 홍성(양방향)주유소는 고객의 안전운전을 위해 상비약과 구급함 및 간단한 정비공구를 비치 무료 서비스를 15년이상 실시하고 있어좋은 반응을 얻고 있다.

고속도로 운전중 갑자기 찾아온 복통, 두통 운전자를 위해 상비약을 준비하고 있으며, 운전중 발생한 간단한 고장을 정비할 수 있는 공구를 비치하고 무료로 제공하고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr