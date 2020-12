좋은사람들, 현대 천호점서 컴포트&디자인 란제리 강화 ‘바디시크릿’으로 리뉴얼

고객 편의성 강화, ‘경험’을 선사하는 쇼핑 공간으로 변신

언더웨어 전문기업 좋은사람들(대표 이종현)이 백화점 부티크 언더웨어 매장 '바디시크릿 언더웨어'로 12월 7일 현대백화점 천호점 5층 리뉴얼 오픈했다.

‘바디시크릿’은 좋은사람들 판매 최상위 제품들만으로 구성된 완전히 새로운 컨셉의 언더웨어 부티크샵이다.

백화점 고객들의 판매 데이터 및 선호 데이터 분석을 기반으로 하여 베이직ㆍ컴포트라인 및 디자인 란제리 라인을 집중, 세분화하여 고객들의 선택의 폭을 넓혔다.

또한 방문 고객의 눈길을 사로잡기 위해 매장내 140인치의 LED 풀컬러 전광판을 배치 하고 특별히 제작한 광고 영상을 상영하여 고급스러운 백화점 브랜드로서의 이미지를 강화했다.

내추럴 우드 소재를 사용한 전체 인테리어와 고객들에게 편안함을 제공하기 위해 매장내 디자인 소파를 배치하였으며, 고급스러운 피팅룸을 구성해 편안하면서도 색다른 경험을 선사할 예정이다.

좋은사람들 오성연 부문장은 “검증된 자사의 제품력과 차별화된 디자인을 바탕으로, 백화점은 쇼핑 공간이자 문화 공간이라는 새로운 컨셉하에 준비한 매장으로 고객분들께 만족스러운 쇼핑 경험을 제공하고자 한다”고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr