포스코 광양제철소&전남드래곤즈 백미 170포(3400kg) 복지재단에 전달

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 포스코 광양제철소(소장 이시우)와 전남드래곤즈(대표이사 조청명)는 9일 (재)광양시사랑나눔복지재단(이사장 김재경)에 쌀 20kg 170포(960만원 상당)를 전달했다.

지난 2012년부터 매년 추진되고 있는 희망골 나눔 사업은 드래곤즈 홈경기 시 골을 넣을 때마다 광양제철소와 전남드래곤즈가 쌀 100kg을 각각 기부한다는 내용으로 체결한 MOU에 따른 것으로, 올 시즌에는 전남드래곤즈가 홈경기에서 17골을 기록해 광양제철소와 전남드래곤즈가 각 1700kg씩 총 3400kg의 백미가 기탁되며, 오늘까지 총 누적량은 4만1200kg 백미 20kg 기준 2060포대에 이른다.

포스코 광양제철소 관계자는 “작년에 이어서 올해도 매우 뜻 깊은 후원을 하게 됐다.”며 “앞으로도 전남드래곤즈와 함께 지역사회를 위해 온정을 베풀 수 있도록 노력하겠다.”고 전했다.

전남드래곤즈 조청명 대표이사는 “한해를 마무리 하며 선수들이 노력하여 얻은 결과와 함께 관내 취약계층을 위한 쌀 후원을 하게 되어 기쁘다.”며 “내년에도 구단과 선수들을 위해 많은 응원을 보내주시기 바란다.”고 전했다.

사랑나눔복지재단 김재경 이사장은 “이번에 후원해주신 쌀이 많은 분들에게 큰 도움과 힘이 될 것 같다.”며 “전남드래곤즈가 내년에는 더 좋은 성과를 얻기 바라며 항상 응원하겠다.”고 말했다.

한편, 오늘 기탁된 백미는 백미 20kg 기준 170포(3400kg)이며, 사랑나눔복지재단의 배분위원회를 거쳐 관내 저소득소외계층 및 사회복지시설에 지원 될 예정이다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr