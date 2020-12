[정치, 그날엔…] 어떤 '재보선'은 민주당·한나라당 모두에 악몽이었다

2009년 4·29 재보선, 호남·영남 정치텃밭에서 '민심의 역풍'…참패한 쪽도 체면치레한 쪽도 씁쓸한 뒷맛

한국 정치에서 선거의 승자는 대체로 더불어민주당 계열 정당이나 국민의힘 계열 정당의 몫이었다. 시대에 따라 이름을 달리해서 선거에 출전하지만 결국 승자는 양당 중 하나라는 얘기다. 한쪽이 승리하면 다른 쪽은 울상을 짓고, 거꾸로 선거 결과가 나오면 표정도 달라진다.

특히 재보선은 양당의 무대였다. 재보선 특성상 당력, 특히 ‘조직의 힘’이 당락의 변수가 될 수밖에 없고 상대적으로 의석도 많고 조직 기반도 탄탄한 2개의 정당이 유리했다는 얘기다.

양당 모두에 악몽으로 다가온 재보선도 있었다. 11년 전인 2009년 4·29 재보선에 대한 얘기다. 인천 부평을, 울산 북구, 전주 완산갑, 전주 덕진, 경북 경주 5명의 국회의원을 새로 뽑는 선거였는데 수도권 1곳과 호남 2곳, 영남 2곳 등 양당의 정치적 텃밭이 골고루 섞여 있었다.

상식적으로 보면 양당이 적당히 의석을 나눠가졌을 것 같지만 결과는 그렇지 못했다. 전주는 민주당에 등을 돌렸고 경주는 한나라당에 등을 돌렸다. 특히 한나라당은 5개 지역구 모두 패하는 0대5 참패의 결과를 경험했다.

민주당도 한나라당의 참패를 남 얘기처럼 바라볼 수 없었다. 정치적 텃밭이라는 호남에서 승리는커녕 ‘부끄러운 득표율’을 기록했기 때문이다.

4·29 재보선의 핵심 관심 지역은 전주 덕진과 경주 두 곳이었다. 다른 세 곳의 지역구도 중요했지만 이들 두 곳의 지역구는 양당 의 터전이라는 점에서 자존심이 걸린 승부였다.

우선 전주 덕진 재보선은 민주당 지도부에 고민을 안겨줬다. 지금은 국민의당 소속인 ‘정치인 김근식’을 전주 덕진에 출마시켰는데 공천 논란이 증폭됐기 때문이다. 전주 덕진은 정치인 정동영을 키운 텃밭이고, 대통령 후보로 만들어준 터전이다.

민주당 지도부는 정치인 정동영의 마음의 고향과도 같았던 전주 덕진에 정치인 김근식을 공천했다. 김근식 카드로 선거를 치를 수 있을 것이란 판단이었지만 상황은 심상치 않았다.

정치인 정동영은 민주당 지도부의 공천 움직임에 직격탄을 날리며 탈당을 선언했다. 민주당이 아닌 무소속 간판으로 전주 덕진에서 민심의 판단을 구하겠다는 포석이었다. 민주당 지도부 입장에서는 대형 악재였다.

개표 결과는 충격적이었다. 민주당은 김근식 후보를 전주 국회의원으로 만들고자했지만 득표율은 12.9%에 그쳤다. 민심을 오판했다는 얘기다. 민주당에 절대 유리한 정치 텃밭에서 12.9%는 상상하기 어려운 득표율이었다. 정동영 후보는 72.3%라는 압도적 득표율로 당선됐다.

민주당은 인천 부평을에서 홍영표 후보(49.5%)가 한나라당과 맞대결에서 승리하면서 체면치레는 했다. 민주당 지도부는 수도권 승리에 정치적 의미를 부여했지만 전주의 패배는 뒷맛을 씁쓸하게 했다.

민주당은 그래도 한 곳에서 승리라도 거뒀지만 한나라당은 할 말이 없는 선거였다. 울산 북구는 진보신당 조승수 후보에게 내줬고, 인천 부평을은 민주당 홍영표 후보에게 패했다. 전주 2개의 지역구는 불리하다고 해도 경주는 승리를 할 것으로 기대했다.

하지만 경주에서도 패배했다. 심지어 박빙의 승부도 아니었다. 무소속 정수성 후보는 46.8%의 득표율로 35.9%를 얻은 정종복 한나라당 후보에게 승리를 거뒀다. 당시 경주 선거는 친이(친이명박), 친박(친박근혜) 세 대결 양상으로 전개됐는데 친박 성향 무소속 후보가 승리했다.

당시 한나라당 후보를 꺾고 당선된 정수성 후보는 언론 인터뷰에서 “박근혜 전 대표와 경주시민의 승리이며 바른 정치, 원칙의 정치, 신뢰의 정치를 바라는 국민 모두의 승리”라는 소감을 밝혔다. 한나라당도 공천 후폭풍에 직면했다. 5개 재보선 지역구 중 단 한 곳도 승리하지 못했다는 점은 당시 여당인 한나라당에 충격으로 다가왔다.

4·29 재보선 다음날 여야 표정은 오묘했다. 민주당은 수도권 승리를 부각하며 '공천 책임론'을 상쇄하고자 했지만 전주의 충격은 쉽게 가라앉지 않았다. 한나라당의 아침 풍경은 더 어두웠다. 당시 한나라당 박희태 대표는 재보선 다음날 최고위원회의에서 “국민이 내린 채찍으로 생각하고 겸허히 받아들이겠다”고 말했다.

