‘부동산 블루’ 등 심리 치료, 조기 검사 필수…에듀윌 대표 복지 ‘심리상담실’ 운영

코로나 블루가 채 가시지도 않았는데, ‘부동산 블루’로 힘들어하는 이들을 주변에서 꽤 많이 찾아볼 수 있다. 최근 부동산 가격이 폭등하면서 주택 매입 시기를 놓쳤거나 사지 못한 걸 후회하면서 자책하다 결국 우울증이 생겨 정신과를 찾는 이들이 많아졌다고 한다.

이와 같은 우울감을 가볍게 여기지 말고 한시라도 빨리 전문가의 도움을 받아야 한다. 하지만, 대다수의 사람들이 심리상담센터를 방문하거나 정신과 진료를 꺼려하고 어려워하는 게 사실이다.

이에, 종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)은 올 초 본사 지하 1층에 사내 심리상담실 ‘마음, 쉼’을 오픈했다. 근무시간 중 언제라도 자유롭게 심리상담실을 방문해 심리 상담은 물론, 치료를 받을 수 있도록 지원해 준다.

박명규 에듀윌 대표는 “업무 스트레스 혹은 개인적인 고민으로 힘들어하는 직원들이 제때 심리 상담 및 치료를 통해 빠르게 회복하도록 돕기 위해 운영하게 됐다”면서, “현대인에게는 신체 건강 못지 않게 심리 건강 또한 중요하기 때문에 앞으로도 임직원을 대상으로 한 다양한 심리상담 프로그램을 시행할 계획”이라고 전했다.

에듀윌 심리상담실은 직원들의 건강한 삶에 도움을 주고자 정신건강 검진을 실시했다. 2년마다 일반건강검진을 받듯이, 정신건강검진을 통해 정신건강을 관리해주는 것이다. 이는 의학적 진단평가가 아닌 추후 종합적인 검사를 위한 기초 검사로, 검사 결과는 비밀이 보장되며 개인에게만 피드백을 해준다.

또한, 심리학과 관련된 양질의 콘텐츠 및 정보 공유를 위해 관심 분야에 대한 메일링 서비스를 제공하고 있다. 실존이나 우울, 불안, 강박 등의 성인정신건강 또는 ADHD, 발달장애 등의 소아정신건강, 아동발달과 자녀교육, 대인관계 및 부부관계 등 임직원이 메일링을 원하는 관심분야를 등록하면, 해당 내용을 메일로 발송해주는 서비스다.

에듀윌 대표 사내 복지로 떠오르고 있는 심리상담실 ‘마음, 쉼’은 그간 스트레스지수 및 혈관건강 측정, MBTI 팀 워크숍, 비폭력 대화방식을 통한 스트레스 관리, ‘어쩌다 부모’ 미니특강 등을 진행해 왔다. 임직원 1:1 맞춤 상담을 비롯해 심리검사 및 해석, 임직원 가족 대상 프로그램 등 다양한 심리상담 프로그램을 운영 중이다.

