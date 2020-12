놓치면 후회할 AI가 엄선한 종목 5가지 핵심 종목

근래 투자의 방향은 금융기관보다는 동학개미로 일컫는 개인이 결정하고 있다. 이에 따라 개인의 기대와 니즈를 충족시키는 편리하고 혁신적인 금융 서비스가 인기를 모으고 있다.

개인맞춤형 금융서비스 하이핀도 이러한 맥락에서 출시된 서비스로, 투자에 익숙하지 않은 초보 투자자들도 쉽게 투자정보를 활용할 수 있는 증권정보 서비스와 자산관리에 필요한 여러 상품들을 추천해주고 있다.

그 가운데 투자정보 서비스는 실시간으로 투자정보를 선별하여 핵심정보를 제공할 뿐만 아니라 AI가 증권정보를 분석하여 매일매일 상승확률이 높은 종목을 추천하여 바쁜 초보투자자들에게 매우 유용한 서비스이다.

현재 서비스 출시 기념으로 모든 추천 종목을 무료로 이용할 수 있으며, 추천한 종목의 투자성과도 투명하게 공개하고 있어 투자자들의 신뢰가 높아지고 있다.

또한, 하이핀에서는 신규 고객 대상 이벤트로 무료로 대중 교통 보장 보험을 추가적으로 제공하고 있는데, 하이핀 서비스 담당자는 “비용 부담 전혀 없이 핵심추천종목과 상해보장보험 모두를 이용할 수 있는 좋은 기회”라고 하면서 서비스에 대한 강한 자신감을 보였다.

* 본 보장보험은 HIFIN에서 제공하는 고객 감사 이벤트로 보험료는 HIFIN 운영업체에서 전액 부담 합니다.

[오늘 투자자 관심 종목]

