테슬라, 또 50억달러 증자‥주가는 숨고르기

하루 전 주가 급등으로 시가총액 6000억 달러 진입

올해 들어 세 번째..주가 상승시 자본 확충

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 전기차 업체 테슬라가 삼개월만에 또다시 50억달러 규모의 증자를 결정했다.

CNBC 방송은 8일(현지시간) 테슬라가 증권거래위원회(SEC)에 50억달러 규모의 증자 계획을 담은 서류를 접수했다고 보도했다.

이번 증자는 시장 가격에 따라 이뤄지며 일시에 이뤄지지 않고 시간을 두고 나눠서 추진된다. 골드만삭스, 시티그룹 등 10여개 투자은행들이 주식 매각을 담당한다.

올해 들어 테슬라는 벌써 세번째 증자에 나섰다. 테슬라는 지난 9월에도 증자를 발표한 바 있다.

CNBC 방송은 테슬라가 주가 급등을 이용해 자본 확충에 나서고 있다고 설명했다. 테슬라 주가는 하루전에도 7%의 상승세를 보이며 시가총액 6000억달러 클럽에 진입했다. 테슬라는 오는 21일 S&P500 지수 편입을 앞두고 연일 급등하고 있다.

테슬라는 독일 베를린, 미국 텍사스에 새로운 공장을 건설하고 신형 전기트럭 제조 라인을 설치에 나서며 자금 소요가 커지고 있다고 외신들은 전했다.

이날 증자 소식이 전해지며 테슬라 주가는 오전 9시45분 현재 전일 대비 2.3% 하락해 거래되고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr