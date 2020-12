美 FDA, 화이자 백신 효과·안전성 확인‥긴급사용 허가 임박

이번 주 내 사용 허가 예상

영국은 접종 개시

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 식품의약국(FDA)이 미국 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동 개발한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신이 효과가 매우 좋고 안전하다고 밝혔다고 8일(현지시간) 미 언론들이 일제히 보도했다.

FDA는 이날 화이자의 백신이 성공 기준을 충족했다는 자체 분석과 화이자의 분석을 담은 두 가지 보고서를 공표했다.

월스트리트저널은 FDA가 백신 긴급 사용을 허용하는 데 청신호가 들어왔다고 평했다.

이르면 이 백신은 이번 주 내로 긴급 사용이 허용될 전망이다. 미 정부와 화이자 측은 사용 승인이 떨어지면 즉각 백신을 배포한다는 계획이다.

FDA의 판단은 오는 10일 화이자 백신에 대한 긴급 사용 허가 여부를 논의하기 위한 미 보건 당국의 외부 전문가 회의를 앞두고 나왔다. FDA는 회의 이후 허가 여부를 결정할 예정이다.

FDA는 모더나의 코로나19 백신에 대해서도 다음 주 긴급 사용 허가 여부를 논의할 예정이다.

한편 세계에서 가장 먼저 화이자 백신을 승인한 영국은 이날 80세 이상 노인 등을 대상으로 접종에 들어갔다.

