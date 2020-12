전년 대비 -4.2%…시장 예상보다 선전

[아시아경제 차민영 기자] 유럽연합(EU) 통계기관인 유로스타트는 8일(현지시간) EU의 3분기 국내총생산(GDP) 계절조정치가 전분기 대비 11.5% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 2분기 낙폭이 컸던 만큼 반등세가 가팔랐다. 전년비 감소율은 4.2%로 시장 예상치(-4.3%)를 소폭 웃돌았다.

전분기 대비 상승률은 나라별로는 2분기 때 낙폭이 컸던 프랑스가 18.7%로 가장 높았다. 스페인 16.7%, 이탈리아 15.9% 등도 상위권에 속했다. 반대로 그리스 2.3%, 에스토니아 3.3%, 리투아니아 3.8% 등은 하위권에 속했다.

