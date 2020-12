롯데그룹, CEO포럼에 김슬아 대표 초청…"경쟁사에서 배운다"

8일 오전 유튜브 라이브로 생중계

롯데인재개발원장과 대담

임원들, 앞다퉈 질문

[아시아경제 차민영 기자] 롯데그룹이 최고경영자(CEO)들을 대상으로 한 온라인 비대면(언택트) 행사에 유통사업 경쟁업체인 마켓컬리 김슬아 대표를 초청했다. 위기에 대응하려면 경쟁업체에서도 배워야 한다는 판단에서다.

롯데인재개발원은 8일 오전 유튜브로 생중계된 '롯데 CEO포럼' 행사에 김슬아 대표를 초청해 '온라인 중심 유통업에서의 성공 노하우'를 주제로 특별 대담회를 진행했다.

이번 포럼은 김 대표가 윤종민 롯데인재개발원장과 대담하며 롯데 임원들이 사전 질문한 내용에 답하는 방식으로 오전 10시부터 약 1시간 동안 진행됐다. 포럼은 주요 계열사 대표이사를 비롯해 롯데지주와 각 사업 부문(BU) 소속 임원 등 150여명이 시청했다.

임원들은 마켓컬리의 배송과 포장, 마케팅, 차별성, 사업전략 등에 대해 질문했다. 최근 롯데마트 신임 대표로 취임한 강성현 대표는 실시간 채팅을 통해 '직원·고객과 공유하고 있는 마켓컬리의 비전'을 묻기도 했다.

김 대표는 마켓컬리가 가진 강점의 원천으로 수평적이고 형식적인 절차를 최대한 배제한 소통방식의 조직문화를 꼽았다. 직원들이 회사가 가고자 하는 방향에 얼마나 공감하는지도 중요하다고 강조했다.

김 대표는 강 대표의 질문에는 "전 국민이 신뢰하고 사랑할 수 있는 브랜드가 되는 것"이라며 "고객의 신뢰를 얻는 것은 모든 서비스가 가져야 할 최고의 지향점이라고 생각한다"고 답했다.

롯데그룹은 디지털트랜스포메이션(DT) 전략을 강조하며 온라인 전환에 속도를 내고 있다. 롯데그룹의 전 자산을 온라인화하는 통합 온라인 쇼핑몰 '롯데온'을 론칭하고 온오프라인 연계 전략도 강화했다. 서울 등 수도권 지역을 벗어나 새벽배송 서비스를 유통업계 최초로 부산으로 확장하는 등 물류 경쟁력도 키우고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr