인류 최초 소리보다 빨랐던 '전설의 조종사'…향년 97세 별세

척 예거, 캘리포니아 병원에서 별세

'벨 X-1' 시험비행 '음속의 장벽' 넘어

[아시아경제 차민영 기자] 인류 역사상 처음으로 소리보다 빠르게 비행한 전설적인 조종사 척 예거가 사망했다.

8일(현지시간) 뉴욕타임스와 블룸버그통신 등에 따르면 척 예거는 지난 7일(현지시간) 향년 97세의 나이로 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 한 병원에서 별세했다.

웨스트버지니아주에서 1923년 태어난 예거는 1941년 공군의 전신인 육군 항공대에 입대했고 이듬해부터 조종사 훈련을 받아 제2차 세계대전에 참전했다. 2차 세계대전에서 독일기 13기를 격추하면서 '에이스'로 거듭났다.

예거가 역사에 이름을 남기게 된 건 로켓비행기 '벨 X-1'의 시험비행에 참여해 '음속의 장벽'을 넘으면서다. 1947년 10월 14일 현재 에드워드 공군기지가 있는 캘리포니아주 모하비 사막에서 실시된 시험 비행에서 '마하 1.06'(시속 1126㎞)을 기록해 역사상 처음 음속을 돌파했다. 음속으로 돌파하면 '충격파'에 모든 것이 산산조각 부서질 것이라는 두려움이 깨진 순간이기도 했다.

당시 시험비행은 지상에서 이륙하는 방식이 아니었다. 예거는 B-29 폭격기를 타고 하늘로 올라가 2만 피트 상공에서 폭격기에 매달린 벨 X-1으로 옮겨 탄 뒤 이 비행기를 몰고 다시 4만3000피트까지 올라가 거기에서 초음속으로 비행하는 데 성공했다. 예거의 초음속 비행 기록은 반년 가량 후 공식 인증된다.

그는 당시 상황과 관련해 1985년 출판한 회고록에서 "초음속을 달성한 순간에 대한 모든 예상을 뒤로 하고 실제로는 허탈했다. 진짜 장벽은 하늘에 있는 것이 아니라 초음속 비행에 대한 우리의 지식과 경험에 있는 것이었기 때문이었다"라고 말했다.

예거는 이후 공군에서 아폴로계획 등에 참여한 우주비행사를 훈련하는 데 참여하기도 했다. 또 전투비행대 지휘관으로 베트남전에도 참전했으며 1957년 준장으로 퇴역했다. 미 의회는 1976년 그에게 명예훈장을 수여했다. 소설가 톰 울프가 1979년 책 '영웅의 자질'에서 예거를 다루면서 그는 큰 명성을 얻는다. 울프는 예거에 대해 "(인간에게) 필요한 자질을 모두 갖춘 사람"이라고 평가했다.

한편, 예거의 아내 빅토리아는 이날 트위터로 그의 별세 소식을 전했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr