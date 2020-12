[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 2020년도 제3회 도교육청 지방공무원 임용 최종합격자 16명을 선발했다고 8일 밝혔다.

이번 시험은 150명이 응시해 8.8대 1의 경쟁률을 보였다. 도교육청은 전산 8명, 건축 9명의 필기시험 합격자를 대상으로 실시한 면접시험에서 전산 8명, 건축 8명 등 총 16명을 최종 선발했다.

최종합격자 성별은 남자 8명(50%), 여자 8명(50%)으로 남녀 비율이 동일하며, 최고령 합격자는 전산 직렬에 응시한 47세 남성이다. 평균 연령은 30.3세이며, 26~30세가 6명(37.5%)으로 가장 많았다.

김도진 총무과장은 “이번 임용시험을 통해 충원된 인력을 결원 기관에 신속히 배치해 원활한 업무수행과 기관 운영이 되도록 하겠다”고 말했다.

최종합격자 명단은 9일 전남도교육청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr