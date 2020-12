포천시·과테말라, '우호 교류 협력' 다짐

주한 과테말라 대사 일행 8일 포천시 방문

[아시아경제 라영철 기자] 주한 과테말라 대사 일행이 8일 포천시를 방문해 양국 지방자치단체 간 우호 교류 협력방안을 논의했다.

마르코 툴리오 치카스 소사 대사는 이날 과테말라를 '젊은 국가'라며 올해 초 새롭게 출범한 정부의 국정 목표가 '혁신'이라고 했다. 이어 한국 정부와 포천시 등 지방자치단체와의 활발한 교류를 통해 공동성장의 뜻도 밝혔다.

유네스코 대표부에서 과테말라 대표로 활동했던 소사 대사는 "포천 한탄강 유네스코 세계지질공원 등재를 축하한다"면서 "과테말라와 포천이 비록 지구촌 반대편에 있지만 거리감이 느껴지지 않아 활발한 교류로 협력적 동반자 관계를 발전하기를 기대한다"고 말했다.

이에 박윤국 시장은 "과테말라는 남미 대륙에서는 네 번째로, 중미 국가에서는 첫 번째로 한국인이 가장 많이 사는 국가"라며 "포천 관내 기업인들과의 교류, 양국의 문화 등 협력의 기회를 넓혀 상호 간 성장 발전을 이룰 수 있기를 희망한다"고 답했다.

