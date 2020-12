"식빵 절반정도 먹다 체포"…강용석 부인이 흐느끼며 보냈다는 사진

[아시아경제 김봉주 기자] 유튜브 가로세로연구소(가세연)를 운영하는 강용석 변호사가 8일 허위사실에 의한 명예훼손 혐의로 체포된 가운데 가세연 측이 강 변호사의 아내가 체포 직후 찍은 사진을 공개했다.

이날 3시10분께 서울지방경찰청 인근에서 진행된 유튜브 생방송에서 가세연 대표인 김세의씨는 강 변호사 부인이 보낸 것이라며 사진 한장을 공유했다.

사진에는 먹다 만 것으로 보이는 식빵, 컵이 신문 위에 놓여있는 모습이 담겼다.

김세의 씨는 "형수님(강 변호사 아내)이 흐느끼면서 사진을 보냈다"면서 "(강 변호사가) 식빵을 절반 정도 드시다가 경찰관 3명이 들이닥쳐서 체포된 것"이라고 전했다.

앞서 언론보도에 따르면 경찰은 이날 오전 명예훼손 등의 혐의로 강 변호사를 체포했다.

가세연은 지난 3월 방송에서 문 대통령과 한 남성이 악수하는 사진을 두고 "문 대통령이 이만희 신천지 교주와 악수하고 있다"고 밝혔다.

하지만 문 대통령과 악수한 남성은 이만희 교주가 아닌 것으로 확인됐고, 더불어민주당은 강 변호사를 명예훼손으로 고발했다.

경찰은 "강 변호사에게 3개월 전부터 4차례 출석 요구를 했으나 응하지 않았다"면서 체포영장을 발부받아 체포했다고 전했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr