목포시 이로동 새마을부녀회 ‘사랑의 김장 나누기’ 봉사

김장김치 200포기 관내 저소득층에 전달

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시 이로동 새마을부녀회(회장 이소영)가 ‘사랑의 김장 나누기’ 봉사활동을 개최해 지역 이웃에 훈훈함을 선사했다.

8일 이로동 행정복지센터에서 열린 김장김치 나누기 봉사에는 김종식 목포시장 부인 구희영 여사와 목포시의회 박창수 의장, 부녀회원 20여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

부녀회는 정성껏 만들어진 200포기의 김장김치를 지역 내 어려운 이웃들의 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위해 소외계층 60여 가구에 전달했다.

이소영 이로동 새마을부녀회장은 “오늘 우리가 함께 담근 김장김치는 어려운 이웃을 위한 온정은 멈출 수 없다는 부녀회의 의지를 보여주면서 나눔이라는 미덕을 실천하는 좋은 계기를 마련하기 위함이다”며 “앞으로도 마음에서 우러나오고 몸으로 실천하는 봉사를 기반으로 지역민과 상생하는 부녀회가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 이로동 부녀회는 코로나19 사회적 거리두기 2단계로 격상됨에 따라 방역기준을 철저히 준수하며 진행했다.

