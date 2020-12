[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회 도의원들은 “국회는 공수처법 개정을 통해 하루빨리 검찰개혁 완수하라”는 긴급 성명서를 8일 발표했다.

도의원들은 이날 성명서를 통해 “검찰개혁의 완성은 공수처법 개정으로 지리멸렬한 공수처 설치를 서둘러 검찰의 힘을 분산하고 균형을 맞춰야 한다”고 주장했다.

이어 “공수처법 개정안의 조속한 국회 통과로 검찰이 국민의 기관으로 거듭날 수 있도록 검찰개혁을 적극 지지한다”며 “공수처가 설치되고 제대로 운영돼야 우리의 민주주의와 법치가 바로 세워질 수 있을 것이다”고 덧붙였다.

공수처법 개정안은 국회 법제사법위원회를 통과해 9일 국회 본회의에 상정될 예정이다.

