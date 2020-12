양주시, '경기도 제안 활성화' 3년 연속 시·군 평가 1위

'양주시 논스톱 제안관리 시스템' 운영‥시민 중심의 정책 개발

[아시아경제 라영철 기자] 경기 양주시가 '2020년 경기도 제안 활성화 시·군 평가’에서 3년 연속 1위에 선정됐다.

양주시는 8일 "인구 규모에 따라 나눠진 Ⅱ그룹 평가 1위, 그룹별 평가 전체 1위를 차지하며 3년 연속 최우수 기관으로 선정됐다"라고 밝혔다.

평가는 매년 도내 31개 시·군을 인구 규모에 따라 3개 그룹으로 나눠 ▲제안 접수 건수 ▲제안 채택률 ▲제안 실시율 ▲공모전 실시 건수 ▲국민 생각함 활용 실적 ▲시·군 창안대회 추천 건수 등 정량평가와 정성평가를 토대로 진행한다.

시는 정량평가에서 ▲공모전 추진 ▲국민 생각함 활용 ▲시·군 창안대회 추천 등 모든 항목에서 높은 점수를 받았으며, ▲제안플랫폼 ‘양주 리빙랩 센터’ 운영 ▲아이디어 실행사업비 지원 등 적극적인 제안 발굴·실시로 정성평가에서도 우수한 성적을 거뒀다.

시는 앞서 지난 4월 경기도 주최 시·군 창안대회에서 시민 제안 1등, 11월 행정안전부 중앙 우수제안 발표대회에서 장관상을 받기도 했다.

이성호 양주시장은 "시민이 정책에 참여하고 의견을 정책에 반영하는 시민 중심 감동행정을 통한 결과"라고 강조했다.

