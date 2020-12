대한안전교육협회, 한국 원자력 환경공단 관리감독자 온라인 교육 진행

대한안전교육협회(회장 정성호, 이하 협회)가 한국 원자력 환경공단 관리감독자 온라인 교육을 진행했다고 8일 밝혔다.

관리감독자는 산업안전보건법에 따라 매년 교육을 이수해야 한다. 이에 협회는 정부에서 정식인가 받은 교육기관으로 온ㆍ오프라인으로 관리감독자 교육을 실시해오고 있다.

특히, 협회는 최근 코로나 19로 인해 사회적 거리 두기가 강조되고 있는 현시점에 비대면 원격 교육인 온라인 교육 서비스를 적극 확대하고 있다.

아울러 건설업, 제조업, 배달업, 병원업, 서비스업 등 다양한 업종별 교육 과정을 운영하고 있으며, 교육생은 PC만 있다면 언제 어디서든 교육을 이수할 수 있다. 또한 협회는 단체가 교육을 신청 시 전용 사이트를 구축해 교육 대상자가 직접 회원가입을 통해 교육을 진행할 수 있도록 지원하고 있다.

대한안전교육협회 정성호 회장은 “산업안전교육을 통해 근로자가 안전의식에 대한 경각심을 가짐으로써 피해를 최소화할 수 있게 되기를 바란다”며 “앞으로도 비대면 원격교육을 활성화해 언택트 시대에도 사업장 산업재해 예방을 위한 안전교육이 차질 없이 진행되도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 관리감독자 교육 뿐만 아니라 안전보건 관리책임자 교육, 근로자 정기교육, 신규채용자 교육 등 다양한 산업안전보건교육을 협회의 온라인 사이트를 통해 수강할 수 있다.

협회의 온라인 교육에 대한 자세한 내용은 대한안전교육협회 온라인 교육 사이트를 방문해 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr