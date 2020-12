아시아경제 교육센터 '인공지능 프로젝트 발표회(demo-day)' 개최

뷰티피디아팀 ‘코스메틱 제품 분석 리포트’로 대상 수상

지난 12월 7일, 충무로 아시아경제 교육센터에서 인공지능 프로젝트 발표회가 열렸다. ‘AI 딥러닝기반 자연어처리 텍스트분석’을 주제로 개최된 이번 발표회에는 우수 교육생을 신입사원으로 선발하려는 원소프트다임(대표:이대호), 두유비(대표:손현곤), 웨인힐스벤처스(대표:이수민), 모바일퉁(대표:김형우), 콰라소프트(대표:변창환), 보고플레이(대표:류승태), 비주얼캠프(대표:박재승), 얼마야(대표:전현기), 스파이스웨어(대표:김근진) 등 신한퓨처스랩 육성기업의 임원진 12명이 평가위원으로 참여하여 긴장감을 더했다.

대상은 ‘코스메틱 제품 분석 리포트(화장품 리뷰기반 요약모델)’을 발표한 뷰티피디아팀(팀원 정성목, 백지원, 안한나, 박재윤, 정유정, 김용현)이 수상했다. 평가단은 “비즈니스에 대한 수요가 높아 실용성이 충분하다. 데이터 수집과 표본조사가 잘 되어 있으며, 고민의 흔적과 높은 완성도가 인상깊었다.”라고 호평했다.

뷰티피디아팀은 “수업 과정을 통해 코딩에 필요한 언어들을 익힐 수 있었고 이를 수업과정 내 크고작은 실습을 통하여 주제에 필요한 라이브러리들을 공부할 수 있던 게 큰 도움이 되었다.”며, “관심이 같은 팀원들이 기획을 준비하고 각자 맡은 역할을 충분히 이행하여 좋을 결과를 얻을 수 있었던 것 같아 뿌듯하다.”라고 소감을 전했다.

최우수상은 ‘NLP기반의 음원 분석'을 발표한 ▲나는자연인이다팀이 수상했고, 우수상은 ▲하루살이(기업 제품군의 가치 분석), ▲은근한여정(2021 밀키트 트렌드 리포트)팀에게 돌아갔다.

이번 프로젝트 발표회는 5개월이라는 장기간 이루어진 실무집중교육의 최종 프로젝트라는 점에서 중요도가 남다르다. 발표 후엔 수료생을 신입사원으로 채용하려는 면접이 곧바로 이루어져 아시아경제 교육센터만의 취업집중과정이라는 특징을 잘 보여주었다.

발표회에 참여한 기업담당자들은 “교육생과 소통할 있는 자리가 자주 마련되었으면 좋겠다. 예비 신입사원의 역량을 확인하고, 앞으로의 채용계획을 세우는데 도움이 될 것 같다. 다음 기수는 현장실습이나 기업탐방으로 직접 초대해 보려고 한다.”라고 만족감을 표했다.

아시아경제 교육센터장은 “코로나19로 인해 사회전반적으로 IT/인공지능 분야가 각광을 받고있고, 기업들의 관심도 높아지는 것 같다. 준비된 실무 인재를 많이 양성하여 기업의 새 성장동력이 될 수 있는 인력을 추천하고 함께 성장해가는 상생관계가 되기를 희망한다.”라고 전했다.

한편, 아시아경제 교육센터는 7년 연속 고용노동부 직업훈련기관으로 선정되어해마다 350여명의 수료생을 배출하고 있다. 현재는 비전공자를 위한 900시간의 K-디지털 인공지능 실무과정 교육생을 모집 중이다.

