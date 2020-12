아시아경제 교육센터 수료생, KISTI 연구데이터·AI분석 활용 경진대회 우수상 수상

‘4차산업 선도인력 양성훈련’ 인공지능 딥러닝 기반 자연어처리 전문가 양성과정

아시아경제 교육센터 인공지능반 수료생이 지난 12월 3일 한국과학기술정보연구원(KISTI·원장 최희윤)에서 주최한 '2020 연구데이터·AI분석활용 경진대회'에서 우수상을 수상했다.

수상한 LAB팀(팀원 박재윤, 안한나, 백지원, 이대근)은 국가연구데이터 플랫폼인 DataOn을 활용하여 ‘OPENCV기반 대전광역시 교통 효율성과 안전성을 위한 개선방안’을 제안하였다. 이들이 활용한 'DataOn'은 국가R&D 예산이 직접 투입되어 산출된 모든 종류의 연구데이터를 하나의 플랫폼에서 공유하고 활용하기 위한 즉, 모든 국가연구데이터를 활용할 수 있도록 설계된 것으로 이 플랫폼을 사용하여 결과값을 얻어냈다는데 의미가 크다.

LAB 팀은 “쉽게 다뤄볼 수 없는 빅데이터들에 대한 경험과 직접 학습시켜 기존보다 더욱 개선된 인공지능 모델을 개발하여 우수상을 받게 되어 소중한 경험이었다.”라고 전하며 “프로젝트 때마다 실제로 사용할 수 있는 유의미한 데이터가 생각보다 없어서 힘들었는데, 이번 기회를 통해 DataOn에 유용하고 좋은 자료가 많이 쌓이고 앞으로 더 발전되어있으면 좋겠다”라고 밝혔다.

안한나 팀원은 “아시아경제 교육과정으로 다양하면서도 생소한 최신기술, 라이브러리까지 능숙하게 적용할 수 있었고, 이번 수상으로 인공지능의 트렌드를 주도해볼 수 있다는 자신감을 얻었다”라고 소감을 전했다.

한편, 이번 경진대회에는 ‘도로유지보수 시스템 최적화 모델’을 주제로 김나경 외 3인(김근영, 정유정, 황호성) 수료생팀도 참여했지만, 입상은 하지 못하여 아쉬움을 남겼다.

참여팀이 수강한 ‘인공지능 딥러닝 기반 자연어처리 텍스트분석가 양성과정’은 고용노동부 주관 ‘4차 산업 선도인력 양성’ 교육사업의 하나로 빅데이터, 클라우드 과정을 포함하여 올해 총 70여명의 수료생을 배출했다. 현재는 비전공자를 위한 900시간의 K-디지털 인공지능 실무과정 교육생을 모집하고 있다.

