아이오베드 ‘스마트 슬립 시스템’, 에디슨 어워드 후보 올라

스마트 침대가 만드는 진정한 스마트 홈을 위한 기술 개발에 매진

스마트 매트리스 브랜드 아이오베드(iOBED)가 미국 내 권위 있는 발명 시상식 ‘2021 에디슨 어워드(Edison Awards)’ 혁신 기술 제품상 후보에 올랐다. 에디슨 어워드는 발명가 토마스 A. 에디슨(Thomas A. Edison)의 독창성과 지속성에 영감을 1987년부터 시작돼 해마다 각 분야별로 혁신적인 제품과 기술, 발명가, 비즈니스 리더를 평가하고 수상작을 선정한다.

아이오베드의 독자 특허 기술인 스마트 슬립 시스템(Body Sensing Technology)은 사용자 체형, 수면 자세 등에 따라 매트리스 안에 있는 스마트셀이 공기압 변화를 감지해 매트리스의 푹신한 정도를 자동으로 조절하는 기술이다. 스마트셀은 내구성과 탄성이 뛰어나 스프링을 대체하는 차세대 에어포켓으로 아이오베드가 직접 제조한다. 아이오베드는 미국 킹코일, 캐나다 레스토닉, 영국 밀부룩 등 글로벌 매트리스 제조사들과 파트너십을 맺고 스마트 매트리스 차세대 기술을 전 세계에 수출하고 있다.

에디슨 어워드는 내년 2월 공식 홈페이지를 통해 최종 후보자 명단을 발표하고, 4월 수상자를 선정할 예정이다.

아이오베드 관계자는 “잠(Sleep)과 경제(Economics)의 합성어인 슬리포노믹스 시장 성장과 함께 IT 기술 결합으로 숙면을 이끄는 아이오베드 스마트 침대가 전 세계적으로 주목 받고 있다”며 “앞으로도 건강한 수면을 위한 상품 개발로 진정한 의미의 스마트 홈을 완성하기 위해 최선을 다할 것”이라고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr