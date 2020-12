(재)한국품질재단, IAOB 주최 올해의 인증기관 GOLD FINALIST 선정

(재)한국품질재단(KFQ)이 2020 AIAG Quality Summit에서 CB of the Year Gold finalist로 선정되었다.

이번 수상은 IATF 16949 인증을 감독하는 인정기관 IAOB(The International Automotive Oversight Bureau)의 주최로 실시되었으며 IAOB가 요구하는 수준의 수행능력 중 높은 성과를 달성해온 인증기관들을 선발하기 위해 만든 제도이다.

IATF 16949 우수 인증기관 선정은 2019년 8월에서 2020년 7월까지 총 1년 동안 평가가 이루어졌으며 IATF16949 프로세스 개선을 위한 여섯 항목을 복합적으로 심사하여 상위 7개 기관에 GOLD LEVEL을 수여했다. GOLD LEVEL로 선발된 7개 인증기관 중에서도 (재)한국품질재단은 GOLD FINALIST를 수상하게 되었다.

(재)한국품질재단은 국내 기반 인증기관으로서 유일하게 수상하는 쾌거를 이루었으며, 글로벌 유수 인증 기관들 사이에서 아시아 1등이라는 기록할 만한 성적을 거두었다. 이번 수상으로 인해 (재)한국품질재단은 IAOB 홈페이지에 공식적으로 GOLD LEVEL 인증기관으로 등록되었으며, 미국, 캐나다, 유럽, 중국의 IATF 웹사이트 및 자동차 관련 대형 magazine에 소개되었다.

한편 (재)한국품질재단(KFQ)은 1993년 설립 이래 국제적으로 신뢰받는 “글로벌 경영품질 전문기관”으로 시스템 인증분야, 경영품질 교육분야, 저탄소 녹색성장을 주도하는 국내 제1호 인증기관이다. 국내 유일 VDA 연수기관이며, 가장 많은 IATF 16949 인증고객을 가지고 있다. 현장경력과 전문지식을 보유한 심사원들의 수준 높은 심사로 IATF 프로세스의 지속적인 개선과 IATF OEM 만족을 달성하고자 노력하는 중이며, 이번 수상으로 인해 세계적인 인증기관의 입지를 다시금 다지게 되었다.

