소낙스, 신제품 ‘3L 폼스프레이어’ 출시

소낙스(SONAX)가 기존 폼스프레이어 1L 제품에 이어 성능과 용량이 업그레이드된 3L 제품을 새롭게 출시했다고 9일 밝혔다.

소낙스 폼 스프레이어 시리즈는 물과 세차 샴푸를 넣고 최대 3bar의 압력을 셀프로 만들어 폼 형태로 분사해주는 제품으로 셀프세차 마니아 사이에서 관심을 받는 세차도구다.

이번에 새롭게 출시한 제품은 넉넉한 ‘3L 대용량’이 특징이다. 세차 면적이 넓은 대형 차량 세차 시에도 물과 세차 샴푸를 다시 채울 필요 없이 한 번에 세차가 가능해 편의성이 한층 높아졌다는 설명이다.

4가지 카트리지 교환을 통해 세제 종류와 세차 취향에 맞춰 폼 분사형태를 바꿀 수 있는 기능도 새롭다.

기존 폼 스프레이어 제품과 달리 세차 샴푸의 종류나 사용자의 취향에 따라 총 4종류의 분사 방식을 선택할 수 있다.

손이 잘 닿지 않는 곳까지 고르게 폼을 분사할 수 있도록 도와주는 연장 노즐도 소낙스 폼 스프레이어 3L만의 장점이라고 한다.

최대 40cm 길이까지 연결할 수 있는 연장 노즐을 이용하면 차량 루프탑 등 손이 잘 닿지 않는 부분까지 사다리나 발판 없이도 꼼꼼한 폼 분사가 가능하다는 설명이다.

소낙스 폼스프레이어 1L 및 3L 제품은 공식 쇼핑몰 소나마켓 및 주요 온라인 쇼핑몰에서 구입할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr