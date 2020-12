포항 민간임대 ‘중앙하이츠 용흥’ 조성…저렴한 임대료로 10년 장기 거주

-토지계약 95%이상 안정적 사업…동우개발(주)ㆍ중앙개발(주)와 도급약정계약 체결

-교보자산신탁(주)의 자금관리…주택도시보증공사의 임대보증금 보증서 발행



시세 대비 저렴한 임대료로 10년간 장기 거주가 가능한 포항 민간임대아파트가 공급돼 눈길을 끈다. 포항협동조합 더아일린협동조합은 경상북도 포항시 북구 용흥동 일원에 선보이는 ‘중앙하이츠 용흥’의 주택홍보관을 개관하고 운영 중이라고 밝혔다.

포항협동조합의 민간임대아파트 중앙하이츠 용흥은 지하 2층~지상 최고 29층, 6개동, 총 572세대 규모로, 전용면적 70㎡ 217세대, 74㎡ 107세대, 76㎡ 44세대, 84㎡ 204세대 등 선호도 높은 중소형 평형대로 구성됐다.

이곳은 주변 시세보다 저렴한 임대료로 10년간 장기임대 형태로 거주 가능하다. 납부한 임대보증금은 주택도시보증공사에서 보증서를 발행하므로 전액 반환이 보장된다. 또한 10년 임대기간 경과 이후 포항협동조합 민간임대아파트의 임대계약을 연장하거나 시세 감정평가액의 약 80% 수준으로 저렴하게 분양전환 받을 수도 있다.

여기에 청약통장의 유무와 주택소유의 여부, 소득수준 등 조건 없이 만 19세 이상이라면 누구나 접수 및 계약이 가능하다. 1가구 2주택과도 무관하며 거주지역 및 거주기간, 주택소유여부, 소득수준 등 각종 제약조건에서 자유롭고 법인은 복수계약도 가능하다.

이미 사업부지 토지계약 체결이 95% 이상 이뤄진 상태며, 토지비 및 각종 사업비의 자금을 투입해 신속하고 안정적인 사업을 진행 중이다. 또한 신탁회사인 교보자산신탁(주)에 자금관리를 위탁했으며, 시공예정사인 동우개발(주), 중앙건설(주)는 토지계약금 등을 지급 완료함으로써 사업의 안전성을 확인했고 이에 따라 도급약정도 체결했다고 포항 협동조합 관계자는 밝혔다.

포항 협동조합의 포항 민간임대아파트 주택홍보관은 경상북도 포항시 북구 죽도동 인근에 위치했다. 보다 자세한 정보는 홈페이지를 확인하면 된다

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr