한국도로공사 태경산업(주)에서 운영하는 홍천강(춘천)휴게소는 지난 26일 소방훈련 온라인 교육을 실시하였다. 매년 화재 발생에 대한 대응 능력을 향상시키기 위해 홍천소방서와 합동 훈련으로 실시하였지만 올해는 코로나 19로 인해 온라인 소방교육을 실시하게 되었다.

홍천강휴게소 김용현소장은 “매년 실시하는 합동소방훈련을 온라인교육으로 대체 하였지만 항상 소방안전에 대비하는 휴게소로 거듭나겠다.”며 소감을 남겼다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr