‘하쿠나 라이브’, UAE 국가기념일 이벤트 성공적 마무리

무브패스트컴퍼니는 자사가 서비스하는 소셜 라이브 스트리밍 서비스 ‘하쿠나 라이브’의 UAE 국가기념일(National day) 이벤트를 성황리에 종료했다고 8일 밝혀 눈길을 끌었다.

무브패스트컴퍼니는 UAE의 12월 2일 국가기념일을 기념하는 이벤트를 지난 12월 1일부터 5일까지 5일간 ‘하쿠나 라이브’ UAE에서 진행했다.

‘하쿠나 라이브’ 내 UAE 국적의 인기 콘텐츠 생산자 10명이 5일동안 릴레이 특별 방송을 진행, UAE 외 중동 전 지역 이용자가 방송에 참여해 기념일을 함께 축하하고 화합하는 장이 마련됐다.

무브패스트컴퍼니 김학주 총괄은 “‘하쿠나 라이브’ UAE는 출시 후 줄곧 비게임앱 매출 상위권에 오르는 등 현지 이용자분들에게 많은 사랑을 받고 있다” 며 “이용자 분들이 주시는 사랑과 관심에 보답하고자 이번 국가기념일 이벤트를 진행했다”고 말했다.

‘하쿠나 라이브’는 기존 라이브 스트리밍 서비스에 양방향 소통 기능을 강화한 소셜 라이브 스트리밍 서비스로 현재 UAE를 비롯해 일본, 터키, 인도, 북미 등 글로벌 10개국에 서비스되고 있다

자기표현과 소통을 중요시하는 Z세대 사용자들로부터 특히 호응을 얻고 있으며, 소소한 일상 공유부터 고민 상담, 퀴즈쇼, 랩 배틀, 캐주얼 게임까지 다양한 콘텐츠들이 실시간으로 방송된다. 최대 4명이 지연시간 없이 안정된 환경에서 동시 방송을 진행할 수 있는 '게스트 모드'와 'AR 아바타 기능' 등 차별화된 콘텐츠들이 인기요인으로 꼽히고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr