동구바이오제약, ‘셀블룸’ 홈쇼핑 2차 방송도 ‘완판’ 기록

롯데홈쇼핑, 12월 08일 2차 방송도 ‘드래곤 리제너레이트 크림’ 전체 매진

동구바이오제약의 3D 줄기세포 배양액 화장품 ‘셀블룸’이 지난 12월 08일 롯데홈쇼핑 2차 방송에서도 전량 완판을 기록했다고 밝혔다.

‘셀블룸’은 50년의 역사와 다 년간 피부과 처방 의약품 1위의 동구바이오제약이 전문 제약사의 기술력을 바탕으로, 3D 줄기세포 배양액과 자연유래 성분인 용과, 범부채꽃, 병풀추출물 등의 고기능성 성분을 함유하여 피부 자생, 탄력, 미백 등을 목적으로 만든 코스메슈티컬 브랜드이다.

홈쇼핑에서 완판을 이어가고 있는 ‘셀블룸 드래곤 리제너레이트 크림’은 다양한 성장인자를 함유한 3D 줄기세포 배양액을 함유하여 탄력, 진정, 보습 등의 효과와 함께 피부 노화 감소 및 손상된 피부를 진정하는 등 뛰어난 기능성을 자랑한다.

특히 피부에 유효성분을 보다 안전하고 효과적으로 전달해 주는 리포좀 기술과 피부전문 임상기관을 통한 저자극 테스트와 유효성 입증까지 완료하면서, 영양공급은 물론 민감한 피부도 안심하고 사용할 수 있는 제품으로 알려져 있다.

보건복지부 주관의 ‘2020년 혁신형 제약기업’에 선정되며 뛰어난 R&D 능력과 제품 기술력을 인정받은바 있는 동구바이오제약은 ‘셀블룸’의 유통망을 지속 확대하여 국내 입지 강화와 글로벌 시장 진출을 통하여 독보적인 기술력과 브랜드를 전파할 예정이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr