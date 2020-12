풍부한 생활 인프라 갖춘 브랜드 아파트 ‘힐스테이트 포항’ 주목

- 지역 대표하는 주거 밀집지역, 탁월한 생활 인프라 바탕으로 분양시장의 블루칩으로 주목

- 입주와 동시에 편리한 생활환경 갖추는 주거 밀집지역 신규 분양단지 수요자 관심 집중



쾌적한 생활을 누릴 수 있는 풍부한 인프라는 주거시장에서 빼 놓을 수 없는 필수요소 중 하나다. 역세권, 학세권, 몰세권 등 탁월한 생활환경을 의미하는 신조어가 분양시장의 핵심 키워드가 될 정도로 편리한 생활환경은 실수요자들에게 뜨거운 인기를 얻고 있다.

지역 내 주거 밀집 지역은 풍부한 인프라가 갖춰져 있는 경우가 많다. 신도시의 경우 기반시설이 조성되기까지 시간이 걸려 입주 초기에 불편함을 겪는 반면 주거 밀집 지역은 이미 주거지가 형성되는데 오랜 시간이 지났기 때문에 교통, 학군, 상업시설 등이 생활 편의시설이 이미 들어서 있어 편리한 생활을 바로 누릴 수 있다. 재건축·재개발 등 기존의 생활 인프라를 그대로 누릴 수 있는 단지가 뜨거운 인기를 얻는 것과 중심상업지역 인근에 위치하는 신도시 분양단지의 인기가 더 높은 것도 이러한 이유 때문이다.

이처럼 풍부한 생활 인프라를 갖춰 지역을 대표하는 주거단지가 입지한 곳이 탁월한 생활 인프라를 바탕으로 분양시장에서 주목받고 있다. 주거 밀집 지역에서 새롭게 공급되는 단지는 이미 갖춰진 우수한 주거환경을 그대로 누릴 수 있는 것은 물론, 신규 공급 단지의 희소성까지 갖추고 있어 수요자들 사이에서 선호도가 매우 높기 때문이다.

실제로 분양시장에서 탁월한 생활환경을 누릴 수 있는 단지는 청약시장에서 뜨거운 성적을 확인할 수 있다. 지난 6월 송도신도시의 주거 인프라를 그대로 누릴 수 있는 단지로 공급된 ‘힐스테이트 레이크 송도 3차’는 624가구(특별공급 제외) 모집에 2만 7922명의 청약자가 몰리면서 평균 44.75대 1의 청약경쟁률을 기록하며 가치를 증명했다. 대전의 대표적 주거단지로 주목받고 있는 도안신도시 인근에서 공급한 ‘갑천1 트리풀시티 힐스테이트’도 166가구(특별공급 제외) 모집에 2만 5484명의 청약자가 몰리면서 평균 153개 1의 청약경쟁률을 기록했다. 두 단지 모두 인근에 대규모 주거 단지가 위치해 있고, 생활환경도 편리한 장점으로 지역 수요자들에게 뜨거운 관심을 받았던 곳이다.

부동산 전문가는 “주거 환경은 거주지 선택에 있어 포기할 수 없는 필수 요소이기 때문에 대규모주거지역에 위치하는 아파트는 기존에 이미 구축된 탁월한 생활인프라를 바탕으로 새 아파트를 원하는 지역 수요까지 갖추고 있어 환금성이 우수한데다 신규 공급 또한 제한적이라 희소성이 높아 많은 관심을 받고 있다” 며 “최근 규제의 강도가 높아지면서 똘똘한 한 채의 중요성이 더욱 더 높아지면서 수요자뿐만 아니라 투자자들까지 관심을 보이고 있기 때문에 주거 밀집 지역 신규 아파트의 인기는 앞으로도 더욱 높아질 것”이라고 전망했다.

탁월한 생활환경으로 주목받고 있는 주거 밀집 지역의 신규 공급 아파트가 분양시장에서 뜨거운 인기를 얻고 있는 가운데 연말을 향해 달려가고 있는 주거 밀집 지역인 포항에서 대단지 브랜드 아파트 ‘힐스테이트 포항’이 수요자들의 이목을 끌고 있다.

현대건설이 경북 포항 남구에 공급하는 ‘힐스테이트 포항’이 지난 11월 30일(월) 견본주택의 문을 열고 본격적인 분양에 나섰다. 단지는 지하 2층~지상 17층, 20개동, 전용면적 59~84㎡ 총 1,717세대의 대단지로 구성되며, 이 중 일반분양은 817세대다.

단지는 포항 남구에서 가장 많은 인구가 거주하는 신흥 주거지인 원동지구에 들어선다. 인근에 위치한 원동·문덕지구의 탁월한 생활인프라는 물론, 브랜드 대단지에 걸맞은 생활환경을 누릴 수 있다. 단지 주변으로 대형마트, 영화관 등이 위치했고, 초, 중, 고등학교도 인근에 위치해 편리한 통학환경을 누릴 수 있다. 또한, 단지 바로 앞으로 냉천 수변공원이 위치해 쾌적한 주거환경까지 누릴 수 있다.

또한, 힐스테이트 포항은 직주근접 입지로 주목받고 있다. 포항을 대표하는 기업인 포스코 포항제철소와 현대제철 포항공장뿐만 아니라, 포항 일반·철강산업단지 등 대규모 산업단지까지 모두 차량으로 10분 대로 접근할 수 있다. 여기에 포항블루밸리 국가산업단지와 광명일반산업단지도 조성되고 있어 개발호재 수혜를 그대로 누릴 수 있다.

한편, 힐스테이트 포항의 모델하우스는 경상북도 포항시 북구 죽도동 618-11에 위치해 있다.

