[종합] "처음부터 예고" vs "지금이 그럴 때인가" '대국민 사과' 두고 野 균열

김 위원장, 9일 박·이 전 대통령 과오 대국민 사과 방침

"지금은 때 아냐", "문 정권 탄생부터 사과하라" 野 반발

김 위원장 "당내 반발에 구애 받지 않을 것" 의지 피력

[아시아경제 임주형 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 박근혜·이명박 전 대통령의 구속, 유죄 판결 등 과오에 대한 대국민 사과에 나설 방침인 가운데, 이를 두고 야당 내 내홍이 깊어지고 있다. 김 위원장은 사과를 강행하겠다는 입장이지만, 당 일각에서는 반대의 목소리가 커지고 있다.

앞서 김 위원장은 6일 박 전 대통령 탄핵, 이 전 대통령의 유죄판결에 대해 대국민 사과를 하겠다고 밝혔다.

김 위원장은 이날 서울 영등포구에서 열린 청년국민의힘 창당대회를 마친 뒤 기자회견에서 "대국민 사과는 국민의힘에 (제가) 처음 올 때부터 예고했던 사항"이라며 "그동안 창당하고 그러느라 제대로 하지 못했는데, 시기적으로 봐서 (사과를) 하지 않으면 안 되는 시기가 되지 않았나 한다"고 밝혔다.

대국민 사과는 오는 9일이 유력하게 검토되고 있는 것으로 전해졌다. 9일은 박 전 대통령에 대한 탄핵소추안이 국회에서 가결된 지 4년째 되는 날이다.

그러나 김 위원장의 이같은 발언을 두고 국민의힘 일각에서는 반발이 불거졌다.

국민의힘 최다선인 5선 서병수 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "지금은 (대국민 사과를 할) 때가 아니다"라며 "과연 우리가 박근혜 전 대통령이 탄핵에 이르게 된 데 사과를 하지 않아 대한민국 우파가 제자리를 찾아가지 못하고 있는 것인가"라고 지적했다.

이어 "지금은 우파 전체를 적폐로 몰고 행정·입법·사법을 장악해 독재를 꿈꾸는 무도한 좌파 586 세력을 단죄하기 위해 당 내외의 세력들을 한데 모으고, 당을 정상적으로 작동하게 만드는 일이 우선"이라고 강조했다.

그런가 하면 배현진 국민의힘 원내대변인은 7일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 김 위원장을 겨냥해 "누가 문재인 대통령을 탄생시켰나"라고 꼬집었다.

이어 "잠시 인지부조화. 아찔하다"라며 "문 정권 탄생 그 자체부터 사과해 주셔야 맞지 않는가. 이 나라 헌정사를 뒤엎고 국민의 삶을 뒤엎는 문 정권을 탄생시킨 스승으로서 '내가 이러라고 대통령 만들어준 줄 아느냐', 이 한 마디를 뜨겁게 기다렸다"라고 했다.

장제원 국민의힘 의원도 이날 페이스북에 쓴 글에서 "김 위원장이 당내 최다선 의원을 비롯해 많은 의원과 당원이 반대하는 당의 과거에 대한 사과를 강행하려고 한다"며 "절차적 정당성도, 사과 주체의 정통성도 확보하지 못한 명백한 월권"이라고 비판을 쏟아냈다.

이어 "국민의힘은 김 위원장의 사당이 아니다"라고 강조했다.

야당 내 균열이 깊어지고 있는 가운데, 김 위원장은 이날 비대위 회의 전 비공개회의에서도 전 대통령들의 과오에 대한 대국민 사과 강행 의지를 피력한 것으로 전해졌다.

복수 매체 보도에 따르면 이날 회의에서 김 위원장은 '내가 비대위원장인데 사과 결정 하나 못하겠나'라는 취지로 결연한 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

또 비공개 회의 이후 기자들과 만난 자리에서도 "당내 반발은 나도 어느정도 알고 있다"면서도 "거기에 크게 구애받지 않을 것"이라고 일축했다. 당내 반대 목소리가 있더라도 오는 9일 대국민 사과를 추진하겠다는 뜻으로 풀이된다.

