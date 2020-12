토할 때까지 물 먹이고, 구석진 곳에 방치한 울산 어린이집 교사

[아시아경제 김봉주 기자] 울산의 한 국공립어린이집에서 아동학대가 있었다는 의혹이 나왔다.

UBC뉴스는 "보육교사가 아이가 토할 때까지 계속 물을 마시게 하고, 또 다른 친구들 수업하는 동안 외진 곳에 방치했다"는 피해 어머니의 제보를 취재해 7일 보도했다.

보도와 함께 공개된 영상에 따르면, 지난해 9월 울산 남구의 한 어린이집에서 보육교사가 아이에게 물을 따라주고 있다.

하지만 그 뒤로도 교사는 6차례나 물을 더 따르고, 아이가 망설이자 강제로 마시게 했다 .

아이는 결국 고통을 참지 못해 토를 하고, 바지에 소변까지 봤다.

영상을 본 피해 아동 어머니는 "물을 빨리 먹지 못하고 계속 컵을 들고 망설이는 아이의 뒷모습이 굉장히 가슴이 아팠다"고 말했다.

교사들은 이 이에 대한 방치도 상습적으로 일삼았다.

교사들은 아이를 구석진 곳으로 들어가게 한 뒤 책장으로 가리고, 나머지 아이들과 수업을 진행한 뒤 원래대로 돌려놓았다.

가해 교사 2명은 한 달간 11차례나 이 아이에게 간식을 주지 않았고 낮잠 시간이 지나도 깨우지 않았다.

그러나 알림장에는 "문제가 없다"고 표시돼 있다.

자녀가 등원을 거부하고 다쳐 오는 일이 잦자 이상히 여긴 부모는 학대 사실을 확인했지만, 1년이 지난 지금도 아이는 후유증에 시달리고 있다.

피해 아동 어머니는 아이가 어제도 "계속 잠만 잤었어", "계속 안에 있었어"등의 말을 했다며, 아직까지 아이에게 학대의 기억이 남아있다고 호소했다.

UBC 취재진은 해당 어린이집 원장과의 통화를 수차례 시도했지만 연락이 닿지 않고 있다.

학대를 일삼은 교사 2명은 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 기소돼 현재 재판 중이다.

