화순교육지원청, 학습공동체 성과보고회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 화순교육지원청은 7일 관내 교육행정 학습공동체 회원 50여 명이 참여한 가운데 ‘성과보고회’를 개최했다고 밝혔다.

이날 행사는 교육행정 학습공동체 회원들이 ▲청렴문화 확산 ▲시설 및 재산관리 연찬 ▲선·후배 간 멘토링 학습 등을 주제로 지난 1년 동안의 성과를 공유하기 위해 실시했다.

‘줌 영상회의 시스템’을 통해 비대면으로 진행한 보고회는 학습공동체를 운영할 때 필요한 업무연찬 내용, 성과, 노하우를 공유하며 내년 운영방향을 함께 논의했다.

위드원 대표 이미원 강사는 “고객의 눈높이가 높아진 만큼 양질의 행정서비스를 제공하기 위해 신뢰성을 바탕으로 상황 대응력과 공감능력이 함께 향상돼야 한다”고 강조했다.

박민숙 행정지원과장은 “교육행정 학습공동체 운영으로 자율적인 학습 분위기 조성과 토론을 통한 업무개선 방안을 마련해 업무역량 강화에 도움이 되길 바란다”며 “성과물 공유를 통해 학습공동체가 더욱 알찬 방향으로 나아가도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr