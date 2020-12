UAE 바라카 원전 1호기 원자로 출력 100% 도달

한전 "내년 상업운전 시작"

[아시아경제 문채석 기자] 한국이 수출한 첫 원자력발전소인 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 1호기의 원자로 출력이 100%에 도달했다.

한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 21,900 전일대비 200 등락률 -0.90% 거래량 3,834,479 전일가 22,100 2020.12.07 15:30 장마감 관련기사 한국전력, 주가 2만 1700원.. 전일대비 -1.81%한전, 공정채용·블라인드채용 우수기관 선정국제기구, 韓 전력시장 공개·재생에너지 직거래 요청 close 에 따르면 바라카 원전 1호기는 출력 상승시험에서 7일 출력 100%에 도달하며 내년 상업운전을 앞두고 있다.

앞서 지난 7월31일 최초 임계에, 9월23일엔 50% 출력에 각각 도달한 바 있다.

현재 원자로 출력 100% 상태에서 발전소 제어 및 안전계통에 대한 시험을 하고 있다.

UAE의 규제 요건, 세계 최고 수준의 안전, 품질 기준을 만족하는지 확인 중이다.

출력 100%에서의 모든 시험을 마치면 바라카 원전 1호기는 원자로를 잠시 세운다.

이후 시운전기간 중 발생한 발전소 운전 개선 사항을 반영하기 위한 간이정비에 들어간다.

이어지는 성능보증시험까지 끝내면 내년에 상업운전에 들어갈 예정이다.

한전은 "한전과 팀코리아는 모든 역량을 다해 바라카 원전 사업을 성공적으로 완수할 계획"이라고 강조했다.

이어 "UAE의 평화적인 원자력 에너지 개발은 한-UAE 양국 간 건설·운영·설계·핵연료·정비 등 원전 전(全)주기에 걸친 협력을 강화하는 기반이 될 것"이라고 덧붙였다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr