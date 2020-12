[아시아경제 임철영 기자] 영국을 제외한 유럽 주요국 증시가 일제 하락세다.

7일(현지시간) 장중 프랑스 CAC 40 지수는 전 거래일 대비 0.85% 내린 5561.33을 기록 중이다.

독일과 이탈리아 증시도 0.4% 낙폭을 나타내고 있다. 독일 DAX 30 지수는 전 거래일 대비 0.41% 하락한 1만3244.25, 이탈리아 FTSE MIB 지수도 0.40% 내린 2만2089.33으로 밀렸다. 유로스톡스 50 지수 역시 0.56% 하락한 3519.42를 기록 중이다.

한편 영국 FTSE 100 지수는 장중 전 거래일 대비 0.31% 오른 6570.37로 상승세를 나타내고 있다.

