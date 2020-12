이슬람 국가 방문으로 종교 간 화합 메시지 낼 듯

[아시아경제 임철영 기자] 프란치스코 교황이 내년 3월 5일부터 8일까지 이슬람 국가인 이라크를 처음으로 방문한다.

7일(현지시간) 마테오 브루니 교황청 대변인은 교황이 이라크 정부와 지역 가톨릭 교회 초청을 받아 들어 내년 3월 5~8일 이라크를 방문한다고 밝혔다. 교황이 이라크를 첫 방문지로 택한 것은 종교 간 화합의 메시지를 내놓기 위한 것이라는 분석이다.

프란치스코 교황은 이 기간 바그다드를 비롯해 에르빌, 모술 등을 돌아볼 예정이다. 구체적인 방문 일정을 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 고려해 추후 공개된다.

교황이 해외 방문 일정을 계획한 것은 코로나19 팬데믹 이후 처음이다. 앞서 지난 9월 인도네시아와 동티모르 등을 방문할 계획이었지만 코로나19 확산으로 일정을 취소했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr