[아시아경제 김봉주 기자] 그룹 트와이스 사나가 가수 청하와 접촉해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검사를 받고 결과를 기다리고 있다. 청하는 최근 코로나19 확진 판정을 받았다.

JYP엔터테인먼트는 7일 "청하와 최근 접촉을 가진 트와이스 멤버 사나는 물론 함께 활동하며 사나와 동선이 겹친 트와이스 멤버들과 스태프들 역시 진단 검사를 받았다"고 밝혔다.

JYP측은 "결과에 따라 방역 당국의 지침을 준수하며 향후 필요한 조치를 취할 예정"이라고 밝혔다.

앞서 청하는 이날 오전 코로나19 확진 판정을 받고 방역당국의 지침에 따라 필요한 조치에 들어갔다.

한편, 청하와 접촉한 사나는 지난 6일 Mnet의 음악 시상식인 '2020 MAMA'에 출연했다.

