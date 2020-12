장석웅 전남교육감 “추경 반영해달라” 교육예산 삭감 우려

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감은 7일 국회를 방문해 내년도 교육예산 삭감에 우려를 표하고 추후 추경예산에 반영을 강력히 호소했다.

이날 장 교육감은 서동용, 김승남, 윤영덕 의원을 차례로 만나 교육의 균형발전과 지방 교육재정 안정성 확보를 위해 감액된 교육 예산을 추가로 반영해 줄 것을 요청했다.

장 교육감은 “인건비 자연 증가분 등 경직성 경비는 지속적으로 증가하고, 지방교육자치를 위한 권한 이양 사업이 확대되고 있는 상황에서 지방교육재정 교부금 비율은 반드시 상향돼야 한다”고 역설했다.

또 코로나19로 인해 학생 안전과 온라인수업 수요 증가, 고교 무상교육 확대로 교육예산이 더 필요한 환경에서 지방교육재정교부금이 삭감된 것에 유감을 표명하며, 국회 차원의 이해와 협조를 당부했다.

국회는 지난 2일 역대 최대 규모인 내년 ‘슈퍼 예산’ 558조원을 확정했다. 이는 전년 대비 45조7000억원(8.9%)이 증가한 것에 비해 지방교육재정의 주요 재원인 교부금은 전년 대비 2조1400억원(3.9%) 감소했다.

이에 전남도교육청의 내년 보통교부금도 2091억원 감액됐고, 도교육청의 내년 본예산도 전년 대비 2270억원 감소한 규모로 편성됐다. 교육지원청도 사업비를 10~20% 감액하고, 학교 환경개선 시설사업비를 최소화 하묘 본청과 직속기관 부서운영비도 10% 감액됐다.

도교육청 관계자는 “학교기본운영비를 동결하고 학교 지원 교단환경개선사업비를 전년 대비 87억원 감액 등 긴축재정을 펼 수밖에 없어 코로나시대 학습격차, 교육 불균형 해소를 위한 노력에 제동이 걸렸다”며 “이번 예산 편성에서 국외연수 미반영, 경상경비 최소화, 예비비 최소 금액 반영 등 허리띠를 바짝 졸라맸다”고 밝혔다.

