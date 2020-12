교도통신 "도미타 고지 주한 일본대사, 미국 발령 검토"

[아시아경제 임철영 기자] 도미타 고지 주한 일본대사가 조 바이든 행정부 출범에 맞춰 주미 일본대사로 자리를 옮길 가능성이 있는 것으로 알려졌다.

교도통신은 7일 일본 정부가 스기야마 신스케 주미대사의 후임으로 도미타 대사를 기용하는 것을 검토하고 있다고 보도했다.

통신은 그러면서 2018년 1월 부임한 스기야마 대사가 그간 도널드 트럼프 행정부와 관계 강화에 힘써왔던 만큼 스가 정부가 정권 교체에 맞춰 퇴임시키는 것이 적절하다고 판단할 것으로 보인다고 분석했다.

후임으로 거론되는 도미타 대사는 버락 오바마 행정부 때 주미 공사와 외무성 북미국장을 지내 '미국통'으로 알려져 있다.

통신은 이번 인사가 확정되면 지난해 10월 한국에 부임한 도미타 대사가 이례적으로 다시 미국 대사로 자리를 옮기게 된다고 보도했다. 도미타 대사는 효고현 출신으로 도쿄대 법학부 재학 중 외무공무원 시험에 합격했다. 그간 주한ㆍ주영 공사를 거쳐 2009년 외무성 북미국 참사관으로 근무한 이후 주미공사와 외무성 북미국장, 주이스라엘 대사 등을 지냈다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr