이준석 "정세균 총리 서울시장 출마 신빙성 있다"

[아시아경제 김수완 기자] 정세균 국무총리의 내년 4월 서울시장 보궐선거 출마설에 대해 이준석 전 미래통합당(국민의힘 전신) 최고위원이 "신빙성이 있다고 생각한다"고 주장했다.

이 전 최고위원은 7일 KBS 라디오 '김경래의 최강시사'에 출연해 "정 총리의 서울시장 출마설이 설득력 있어 보인다"며 이같이 말했다.

이 전 최고위원은 "서울시장 선거에 갑자기 정 총리 출마설이 나오고 있다"며 "서울지하철 2호선 10개 지하철역에서 정 총리가 '손 씻고, 숟가락 씻고' 이런 이야기를 하는 게 나온다"라고 했다.

이어 정 총리의 지하철 안내방송에 대해 서울시장 출마용 행보라고 주장했다. 그는 "원래 레드벨벳이 안내 방송한 곳인데, 갑자기 정 총리가 손 씻으라는 이야기를 왜 하는가"라면서 "'안녕하세요? 정세균입니다'로 시작하는 것을 왜 하냐. 뭔가 노림수가 있다"고 강조했다.

그러면서 "정 총리의 서울시장 출마설이 나오는 것과 더불어 추미애 법무부 장관이 총리로 영전할 가능성도 있다"고 주장했다.

이 전 최고위원은 추 장관 교체에 대해 "타임라인 자체가 어그러졌다"고 평가하며 "법무부 징계위원회가 조기에 결판나지 않을 경우에 추 장관이 빠질 수가 없다. 추 장관이 빠지면, 구성권자가 빠지는 것이기에 징계위 자체가 무산된다. 어쩔 수 없이 추 장관은 한동안 유임될 것"이라고 예측했다.

이어 "올해 초만 하더라도 추 장관이 서울시장이나 여러 가지 다른 정치적 행보로 갈 수 있다는 분석이 있었는데 이렇게 되면 서울시장으로 나오는 것은 거의 불가능해진다"라고 전망했다.

