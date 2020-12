㈜하농, 2020 대한민국 중소벤처기업대상 ‘고객만족부문’ 수상 쾌거

프리미엄 리빙문화 선도기업 ㈜하농이 ‘2020 대한민국 중소벤처기업대상’에서 ‘고객만족부문’을 수상하는 쾌거를 이뤘다.

2020 대한민국 중소벤처기업 대상은 동아일보가 주최하고 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부가 후원하는 상으로 국내 산업 부문 간 균형 있는 성장을 도모하는 동시에 경제의 선순환을 유도하고, 중소-중견 기업들의 발전을 선도하기 위한 취지에서 마련됐다. 국내 최고 경영전문가들의 부문별 객관적이고 엄격한 심사를 거쳐 수상 기업을 선정한다.

2020년 고객만족 부문 수상의 영예를 안게 된 ㈜하농은 1994년 창립 이래 유럽의 고급 건축자재 및 가구 등을 국내에 소개하는 기업이다. 대표적으로 이태리산 원목마루 조르다노가 있다. 파르크 한남, 갤러리아 포레, 나인원 한남, 롯데 시그니엘, 반포 센트럴자이, 해운대LCT, 개포 래미안 포레스트, 씨마크 호텔 등 국내에서 최고급 공간 조성에 함께했다. 이를 통해 소비자들로부터 호평이 이어지고 있다.

이태리 최고급 원목마루 ‘조르다노’(Listone Giordano) 브랜드를 국내 하이엔드 건축 시장에 성공적으로 론칭한 데 이어 프랑스의 주방제품 ‘라꼬르뉴’(La Cornue), 이태리 대표 도어 앤 가구 브랜드인 ‘리마데시오’(Limadesio), 이태리 모던 디자인 주방가구 ‘모듈노바’(Modulnova)까지 라인업을 확대하며 고급 인테리어 자재를 찾는 국내 소비자들의 니즈를 충족하고 있다.

특히 조르다노 원목마루의 경우 독보적인 디자인과 뛰어난 퀄리티를 바탕으로 이미 세계에서 인정을 받고 있는 이태리 브랜드다. 친환경성, 밸런싱, 정밀성, 안전성, 내구성을 두루 갖추고 있어, 한국 온돌문화에서도 탁월한 품질이란 평가다.

㈜하농 이정빈 대표는 “2020 대한민국 중소벤처기업 대상을 수상하게 돼 기쁘다”라며 “그간 고객을 위한 차별화된 CS를 제공하기 위해 노력해 온 것이 인정받은 것 같다. 앞으로도 국내 고급 건축 및 하이엔드 리빙 문화를 선도하는 기업으로써 고객이 더욱 만족할 때까지 새로운 모습, 발전하는 모습을 보여 드리기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

