日스가 내각 지지율 '뚝'…코로나19 대응 불만 늘어

요미우리 "11월 조사서 8%포인트 하락"

유권자 77% "고투 트래블 중단해야"

[아시아경제 정현진 기자] 스가 요시히데 일본 내각의 지지율이 급락세를 보이고 있다. 일본에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 빠르게 재확산하면서 유권자들이 정부의 대응에 대한 불만이 커지고 있는 것이다.

7일 요미우리신문은 지난 4~6일 전국 18세 이상 유권자 1074명을 대상으로 유·무선 전화 여론조사를 한 결과 스가 내각 지지율은 61%로 집계됐다고 보도했다. 전월에 비하면 내각 지지율은 8%포인트 하락했다. '지지하지 않는다'는 응답 비율은 같은 기간 22%에서 27%로 5%포인트 상승했다. 요미우리는 "코로나19 감염자 급증의 영향으로 보인다"고 분석했다.

정부의 코로나19 대응 전반에 대한 평가를 해달라는 질문에는 부정적으로 평가한다는 응답 비율이 49%로 한달 전에 비해 10%포인트 상승했다. 긍정적으로 평가한다는 응답은 같은 기간 56%에서 42%로 14%포인트나 줄었다.

최근 일본 내에서 코로나19가 빠르게 확산하고 있는 데도 스가 내각이 경기 부양을 중시해 관광 지원 사업인 '고투 트래블' 등을 유지하는 등 방역 대책에 미온적인 태도를 보이자 이에 불만이 커진 것으로 보인다. 실제 유권자들은 이 사업에 대해 57%가 '일단 중지하는 편이 좋다', 20%가 '그만두는 편이 좋다'고 답했다.

이 외에도 아베 신조 전 일본 총리의 '벚꽃 보는 모임' 전야제 관련 의혹도 스가 내각에 악재로 작용한 것으로 해석된다. 아베 전 총리의 후원회가 주최한 전야제 비용을 아베 전 총리 측이 일부 분담했다는 의혹과 관련해 아베 전 총리가 직접 '설명해야 한다'는 답변 비율이 72%로 높게 나타났다.

스가 내각의 지지율 하락은 다른 여론조사에서도 확인됐다. 교도통신이 5~6일 실시한 전화 여론조사에선 스가 내각의 지지율은 50.3%를 기록해 지난달 14~15일 조사 때보다 12.7%포인트나 하락했다. 이 조사에서 일본 정부의 코로나19 대응을 부정적으로 평가한다는 의견은 55.5%로 긍정적으로 평가한다고 반응한 이들(37.1%)보다 많았다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr