[오늘 핫이슈 종목 총정리] 삼성전자, 녹십자 등 우량종목 급상승 원인 분석

AI투자비서 라씨로는 당일 시장에서 이슈가 됐던 종목을 총정리하여 해당 정보를 일목요연하게 정리하여 제공한다.

당일 시장 특징주는 시간대별로 이슈가 된 종목들을 한눈에 파악할 수 있는 것은 물론, 투자자들에게 크게 주목받은 이유에 대한 정보도 제공하고 있어 시장의 흐름을 파악하고 급등 패턴을 분석하는데 용이하다.

AI라씨로가 오늘 07일 개장 직후 분석한 결과에 따르면, 명신산업(30.0%), 자안(16.2%), 유테크(5.3%), 녹십자(5.2%) 등이 상승세를 보인 것으로 나타났다. 장마감 후인 오후 4시에는 오늘 이슈가 됐던 종목과 이슈가 된 원인을 한눈에 파악할 수 있다.

이와 관련해 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 관련 상세 정보를 확인할 수 있으며 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다.

[투자자 관심 종목]

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,900 전일대비 1,400 등락률 +1.96% 거래량 28,197,608 전일가 71,500 2020.12.07 15:30 장마감 관련기사 개인 1조원어치 싹쓸이…코스피 2745.44로 장 마감코스피, 오후 들어 오름세 전환…코스닥은 1%대 상승기다리는 소식.. 긴급승인 임박! 숨은 ‘모더나’ 관련 株! 찾았습니다! close , 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 25,250 전일대비 5,800 등락률 +29.82% 거래량 14,831,389 전일가 19,450 2020.12.07 15:30 장마감 관련기사 엑세스바이오, 코로나19 항원신속진단키트 美 유통 채널 확대‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제엑세스바이오, 133억원 규모 공급계약 체결 close , 종근당바이오 종근당바이오 063160 | 코스피 증권정보 현재가 89,100 전일대비 19,000 등락률 +27.10% 거래량 6,770,265 전일가 70,100 2020.12.07 15:30 장마감 관련기사 종근당바이오, 주가 7만 8000원.. 전일대비 11.27%단숨에 등극할 제2의 셀트리온! 렘데시비르보다 월등하다!기다렸습니다! 임상소식에 강하게 터진다! 대장 株 놓치면 후회합니다! close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 193,500 전일대비 3,000 등락률 -1.53% 거래량 2,501,074 전일가 196,500 2020.12.07 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 순매도세에 코스피·코스닥 하락전환현대차, 주가 19만 5500원.. 전일대비 -0.51%외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향 close , 명신산업 명신산업 009900 | 코스피 증권정보 현재가 16,900 전일대비 3,900 등락률 +30.00% 거래량 14,612,233 전일가 2020.12.07 15:30 장마감 close

