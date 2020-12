대한안전교육협회, 해양환경공단 관리감독자 교육 실시

대한안전교육협회(회장 정성호, 이하 협회)가 해양환경공단 관리감독자의 안전보건 지식 향상을 위해 관리감독자를 대상으로 비대면 원격교육을 진행했다.

관리감독자 교육은 법정의무교육으로 5인 이상 사업장이라면 반드시 이수해야 하는 교육이다. 관리감독자로 선임된 담당자는 직무와 관련된 안전 보건에 관한 교육을 받게 된다.

협회는 정부에서 정식 인정받은 안전보건교육기관으로 관리감독자 교육 및 관리책임자 교육, 근로자 정기교육 등 안전 관련 다양한 교육을 운영하고 있다. 최근에는 코로나19 상황에 따라 비대면 원격교육이 더욱 활성화되고 있으며 이에 맞춰 이러닝 프로그램을 확충하는 등 콘텐츠 개발에 힘쓰고 있다.

협회의 정성호 회장은 “더 많은 사업장이 안전하고 쾌적한 작업환경을 구축할 수 있게 꾸준히 질 좋은 교육 콘텐츠를 제공하겠다”라며 “전문적이고 체계적인 관리감독자 교육을 통해 산업재해 예방과 안전문화 선도에 앞장서겠다”라고 밝혔다.

한편 협회는 근로자의 안전하고 효율적인 업무환경을 조성하고자 다가오는 2021년부터 재직자의 직무 능력 향상을 위한 경영, 마케팅, IT 등 직무 교육 콘텐츠를 새롭게 선보일 예정이다.

한편, 협회의 관리감독자 교육 및 직무 교육 수강에 대한 자세한 내용은 대한안전교육협회 온라인교육센터에서 확인할 수 있다.

