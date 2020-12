12월 맞이 바른생각 올리브영에서 특별 할인

섹슈얼 라이프스타일 브랜드 바른생각이 12월 한 달 동안 올리브영에서 단독 할인을 진행한다.

네이버 인기 웹툰 유미의 세포들과 진행한 콜라보레이션 제품 ‘화르륵 키트’와 바른생각의 다양한 베스트셀러 제품들을 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

먼저 ‘화르륵 키트’는 친근한 응큼세포 일러스트 틴케이스에 실용적으로 제품이 구성되어 있다. 구성품은 바른생각 퍼펙트핏 5개입, 젤 내추럴 수딩 5개입 그리고 특별 웹툰이 포함되어 있어 평소 유미의 세포들을 즐겨본 소비자들의 눈길을 사로잡을 예정이다.

그리고 지난 3월 광고 영상으로 큰 주목을 끌었던 ‘익스트림 에어핏’부터 젤 3종(젤 스탠다드, 젤 내추럴 수딩, 젤 엑스트라 케어)까지 많은 사랑을 받아온 베스트셀러 특별한 할인 가격으로 만나볼 수 있다.

대한민국을 대표하는 섹슈얼 라이프 스타일 브랜드로서 올바른 피임 문화를 확신시켜온 바른생각의 12월 할인은 소비자들의 성원에 보답하는 특별한 선물이 될 듯하다.

바른생각 마케팅팀 관계자는 “12월 한 달간 올리브영에서 그동안 만나보지 못했던 풍성한 혜택과 함께 좋은 추억을 만드시고, 많은 분이 바른생각과 함께 즐거운 연말을 보내시기 바란다.”고 덧붙였다.

바른생각X유미의 세포들 기획 세트와 다양한 베스트셀러 제품들은 올리브영 전국 매장 및 공식 온라인 몰에서 만나볼 수 있다.

