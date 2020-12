[단독]우윤근, 靑비서실장직 '막판 고심'…김정숙 여사, 직접 설득 나서

우윤근 前 주러대사, 이달 중순께 대통령특사 자격 러시아 방문

단독[아시아경제 손선희 기자] 우윤근 전 주러시아연방대사관 특명전권대사(사진·63)가 차기 대통령 비서실장에 유력히 검토되고 있다. 우 전 대사가 가족의 반대를 이유로 정치활동을 이어가지 않겠다고 고사하자 문재인 대통령의 부인인 김정숙 여사가 직접 우 전 대사의 아내를 만나 '비서실장을 맡아 달라'는 취지로 설득에 나섰다. 청와대 대통령비서실 고위 참모진 개편 시기는 내년 1월 초로 전망된다.

7일 여권 관계자에 따르면 김 여사는 최근 우 전 대사의 아내를 직접 만나 이처럼 설득한 것으로 확인됐다. 우 전 대사가 '가족들의 반대'로 정치활동을 거듭 고사하자 김 여사가 직접 발벗고 나선 것으로 보인다. 이 자리에는 노영민 현 비서실장의 아내도 함께했다고 한다. '정치적 동지'인 남편들을 따라 주기적으로 만나는 모임이다. 그러나 우 전 대사 측은 여전히 신중한 입장을 유지하며 고심하고 있는 것으로 전해졌다.

복수의 청와대 관계자의 말을 종합하면, 문 대통령은 양정철 전 민주연구원장과 최재성 청와대 정무수석 등 차기 비서실장 하마평이 무수히 거론되는 와중에도 특정 인물을 입 밖으로 꺼낸 적이 없다고 한다. 다만 이번 우 전 대사의 경우 김 여사가 직접 접촉하고 나섰다는 점에서 '마지막 비서실장'으로 사실상 문 대통령의 의중이 확인된 것 아니냐는 해석이 나온다. 한 참모는 "대통령이 직접 언급하지 않는 이상 (하마평은) 아무 의미가 없다"며 "때가 된 만큼 당연히 주변에서 여러 의견은 가질 수 있으나 대통령 비서실장은 단 한 사람, 오직 대통령이 결정할 문제"라고 말했다.

청와대에 따르면 우 전 대사는 이달 중순께 대통령특사 자격으로 러시아를 방문할 예정이다. 지난 4월 제21대 국회의원선거를 앞두고 불출마를 선언한 이후 정치권과 거리를 둬 온 것과는 다소 기류가 달라진 행보다. 정부는 올해 '한러 수교 30주년'을 맞아 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 방한을 추진해 왔으나, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 탓에 사실상 연내 방한이 무산됐다. 이를 감안해 '한-러 상호교류의 해'를 내년까지 연장하기로 한 만큼 우 전 대사는 푸틴 대통령의 내년 방한 추진을 위해 러시아 정부 고위급과 접촉할 것으로 보인다.

아울러 우 전 대사는 이번 러시아 특사 활동 후 국내에 복귀하면, 일정 자가격리 기간을 거친 뒤 문 대통령 보고를 위해 청와대를 방문할 것으로 전망된다. 이르면 이달 말, 늦으면 내달 초로 관측된다. 이 자리에서 자연스럽게 문 대통령이 직접 우 전 대사에게 비서실장직을 제안할 가능성도 있다.

한편 노영민 현 대통령비서실장은 내년 1월8일이면 재임기간 만 2년을 채워 최장기 비서실장으로 기록될 전망이다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr