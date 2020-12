라이나생명 '표적치료암보험', 신한은행 SOL에서 가입

은행 영업점 뿐 아니라

모바일에서도 가입가능

[아시아경제 기하영 기자]라이나생명보험은 고가의 표적항암약물치료를 보장하는 '(무)암걱정없는표적치료암보험(갱신형)'을 신한은행 모바일 플랫폼 쏠(SOL)을 통해 선보인다고 7일 밝혔다. 은행 영업지점 뿐 아니라 모바일로도 상품을 가입할 수 있게 된 것이다.

(무)암걱정없는표적치료암보험(갱신형)은 암 진단비와 항암방사선 치료, 기존 항암약물치료는 물론 '표적항암약물 허가치료'까지 보장하는 상품이다. 지난해 12월 라이나생명은 국내 최초로 표적항암약물허가치료특약(갱신형)을 출시하고 6개월간의 배타적사용권을 획득한 바 있다.

표적항암약물 허가치료는 암세포만 공격하는 방식으로 부작용을 크게 낮춰 환자들의 선호도가 높은 치료법이다. 하지만 상대적으로 비싼 비용 탓에 치료를 포기하는 경우가 적지 않다.

이에 (무)암걱정없는표적치료암보험(갱신형)은 표적항암약물 허가치료 시 최대 5000만원까지 보장해 환자들의 부담을 줄일 수 있도록 했다. 여기에 암 진단비, 항암방사선치료, 항암약물치료까지 추가로 보장받을 수 있다.

프리미엄형에 가입했을 때 보험료는 20년납 40세 기준 남성 2만3400원, 여성 2만7900원이다. 41세부터 가입이 가능한 실속형을 선택하면 상대적으로 저렴한 보험료로 기본 보장을 받을 수 있다.

10년·20년 만기 상품으로 30세부터 60세까지(프리미엄형·20년납기준) 가입이 가능하며 갱신 시 최대 100세까지 보장받을 수 있다.

라이나생명 관계자는 "신한은행 모바일앱을 통해 '(무)암걱정없는표적치료암보험(갱신형)'을 비롯해 보험사 중 가장 많은 6개 상품을 선보이게 됐다"며 "24시간 비대면 가입이 가능해 코로나에도 지점 방문 없이 라이나생명의 우수한 보장성상품 라인업을 만날 수 있다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr